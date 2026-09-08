대전교육청, 직업계고 입시박람회 개최...진학·취업 정보 한눈에

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12개 학교 참여 교육과정 정보 제공·진로 상담

[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전지역 직업계고 학과와 교육과정, 진학·취업 정보를 한눈에 살펴볼 수 있는 자리가 마련됐다.

대전시교육청은 8일 대전컨벤션센터(DCC) 제2전시관에서 지역 12개 직업계고가 참여하는 '2026 DJ(Dream & Job) 직업계고 입시박람회'를 개최했다고 밝혔다.

대전시교육청이 8일 대전컨벤션센터에서 '2026 DJ(Dream & Job) 직업계고 입시박람회'를 개최했다. [사진=대전시교육청] 2026.09.08 vincent977@newspim.com

박람회에는 중학생과 학부모, 교사 등 2000여 명이 찾아 학교별 진학·취업 정보를 살펴보며 진로를 탐색했다.

현장에 직접 참석하지 못한 학생과 학부모를 위해 시교육청 유튜브 채널을 통한 실시간 생중계도 진행됐다.

박람회는 이날 오후 7시까지 운영되며 과학유튜버 '궤도'의 전문가 초청 특강을 비롯해 직업계고 동아리 공연, 레크리에이션과 퀴즈, 스탬프 투어 등 다양한 프로그램을 통해 학생들에게 진로·진학 정보를 제공한다.

학교별 홍보·상담 공간에서는 각 학교의 교육과정과 학과, 진학 및 취업 관련 정보를 확인할 수 있도록 했다.

오석진 교육감은 "이번 박람회는 관내 중학생과 학부모에게 직업계고의 뛰어난 교육경쟁력을 직접 보여드리고 신뢰할 수 있는 진학 정보를 제공하고자 마련했다"며 "학생 한 사람 한 사람이 자신의 적성에 맞는 진로를 찾고 미래 직업 시대를 이끌어갈 주역으로 성장할 수 있도록 든든한 교육적 기반을 만들어 가겠다"고 말했다.

vincent977@newspim.com