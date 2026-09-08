조지훈 전주시장, 여당 지도부·전북 의원 '7개 핵심사업' 지원 건의

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행안부 장관에 광역시급 역할 반영한 교부세 산정 요청, 지역 현안 해결 총력

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시가 미래 성장동력 확보와 지역 현안 해결에 필요한 국가예산과 지방교부세 확보를 위해 국회와 중앙부처를 잇달아 방문하며 전방위적인 행보에 나섰다고 8일 밝혔다.

조지훈 전주시장은 이날 국회와 행정안전부를 차례로 찾아 더불어민주당 당대표와 원내대표 등 여당 지도부와 전북권 국회의원, 행안부 장관을 잇달아 면담하며 주요 사업에 대한 국가예산 반영과 교부세 지원을 요청했다.

조지훈 전주시장이 국회와 행안부 상대로 국가 예산 확보에 나선 가운데 김민석 당대표와 논의하는 모습[사진=전주시]2026.09.08 lbs0964@newspim.com

먼저 오전 국회를 방문한 조 시장은 김민석 더불어민주당 당대표와 한병도 원내대표를 만나 전주시 핵심 현안사업의 추진 필요성을 설명하고 국회 예산 심의 과정에서 적극적인 지원과 협조를 요청했다.

이어 안호영 의원, 박희승 의원, 김의겸 의원, 박지원 의원 등 전북권 국회의원들을 찾아 주요 사업의 국비 확보를 위한 정치권의 관심과 지원을 당부했다.

이날 건의한 주요 사업은 ▲국립중앙도서관 문화예술특화 분관 건립 ▲JK-콘텐츠 세계명소화 ▲한국 영화·영상 실증복합단지 조성 등 7개 사업이다.

국립중앙도서관 문화예술특화 분관 건립은 문화산업 균형발전과 K-Culture 확산 기반 마련을 위한 사업이며 JK-콘텐츠 세계명소화는 한국 전통문화와 연계해 전주를 세계적인 미식도시로 육성하기 위한 사업이다.

한국 영화·영상 실증복합단지 조성은 버추얼프로덕션 서남권 전진기지를 구축해 지역 청년들의 취·창업 활성화에 기여하기 위한 사업으로 전주시는 이들 사업의 국가예산 반영 필요성을 적극 설명했다.

오후에는 정부서울청사를 찾아 윤호중 행정안전부 장관을 면담했다. 조 시장은 전북의 거점도시로서 실질적인 광역 대도시 역할을 수행하고 있는 전주시의 재정 여건과 지역 현안사업의 필요성을 설명하며 교부세 지원을 요청했다.

특히 국가균형발전과 자치분권 실현을 위해 보통교부세 산정 과정에서 광역시급 역할을 수행하는 전주시의 지역적 특성을 반영해 줄 것을 건의했다. 지역 현안 해결을 위한 특별교부세 지원도 함께 요청했다.

전주시는 이번 방문을 계기로 국회 예산 심의 단계별 대응 전략을 마련하고 행정안전부를 비롯한 중앙부처와 지속적으로 협의해 국가예산과 교부세를 최대한 확보한다는 방침이다.

조지훈 전주시장은 "국가예산 및 교부세 확보를 통한 지방재정 확충은 전주의 미래 발전과 시민 삶의 질 향상을 위한 가장 핵심적인 발판"이라며 "앞으로도 정치권 및 중앙부처와 긴밀한 네트워크를 바탕으로 발로 뛰는 현장 행정을 펼쳐 가시적인 국가예산 확보 성과를 만들어 나가겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com