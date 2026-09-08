의정부시, '시정 공유의 날' 개최…시민·공직자 120여명 참여

[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부시는 8일 시청 태조홀에서 시민과 공직자 등 120여 명이 참석한 가운데 '빛나는 주인공과 함께하는 시정 공유의 날'을 개최했다고 밝혔다.

8일 의정부시청 태조홀에서 시민과 공직자 등 120여 명이 참석한 가운데 '빛나는 주인공과 함께하는 시정 공유의 날'행사에서 김원기 의정부시장이 발언하고 있다.[사진=의정부시]

시에 따르면 시정 공유의 날은 시의 주요 정책과 현안을 가감 없이 공유하는 소통의 장으로 자리매김하고 있다. 이날 행사는 의정부시 홍보대사 신비의 공연을 시작으로 '의정부 공감'과 '빛나는 주인공' 순으로 진행됐다.

먼저 '의정부 공감'에서는 김성규 예산팀장이 '우리 시 재정 상황과 앞으로의 과제'를 주제로 취약한 세입 기반과 의무지출 급증 등에 따른 시의 재정적 어려움을 상세히 설명했다. 이어 위기 극복을 위한 '8·13 의정부형 재정혁신'의 추진 배경과 정책 방향을 소개하고 지속 가능한 재정 기반 마련을 위해 시민과 공직자가 함께 최선의 대안을 고민해 나가겠다는 뜻을 밝혔다.

'빛나는 주인공' 순서에서는 지역사회 발전과 시정 운영에 기여한 시민과 공직자 29명에게 김원기 시장이 표창장을 수여했다.

김원기 시장은 "재정은 시의 모든 정책을 든든하게 받쳐주는 가장 기본적인 뿌리와 같다"며 "시민과 공직자가 재정 여건을 함께 이해하고 재정혁신에 공감할 때 의정부의 미래를 위한 올바른 선택을 할 수 있다"고 말했다.

시는 앞으로도 시정 공유의 날을 통해 시민의 삶과 밀접한 주요 정책과 시정 현안을 공유하고 시민과 공직자가 함께 고민하고 소통하는 자리를 지속적으로 마련해 나간다는 계획이다.

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