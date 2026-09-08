"한일 뭉치면 세계 4위, 교섭력 강화·비용 절감" 최태원 회장, 한일 경제 공동체 강조

아사히신문 인터뷰에서 한일 경제 공동체 구성 등 협력 강화 강조

비용 절감 강조 "인프라와 서비스 공동 활용...유럽 솅겐 협정 방식 필요"

[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 적극적으로 일본과 협력 관계 형성을 추진하고 있는 최태원 SK그룹 회장이 한일 경제 공동체 구성을 통해 교섭력과 발언권을 강화하고, 비용을 절감해야 한다고 강조했다.



최 회장은 8일 공개된 일본 아사히신문과 인터뷰에서 "한일이 하나로 뭉치면 약 6조 달러 규모, 세계 4위의 경제권을 형성할 수 있어 더 강력한 교섭력과 발언권을 확보할 수 있다"고 보호주의와 미중 대립 상황에서 한일 협력을 강조했다. 이어 "국제 질서나 규칙을 받아들이는 것뿐만 아니라 오히려 그것을 만드는 과정에 적극적으로 참여할 수 있는 기반이 마련된다"고 했다.

[서울=뉴스핌] 최태원 대한상의 회장이 31일 일본 센다이 웨스틴호텔에서 열린 '제15회 한일상공회의소 회장단 회의'에서 개회사를 하고 있다.[사진= 대한상공회의소] 2026.08.31 photo@newspim.com

최 회장은 비용 절감 측면에서도 한일 경제 공동체가 필요성을 강조했다. 그는 "양국 모두 저출산 고령화에 따른 비용 부담이 크다"며 "한일 시장을 연결하고 주요 인프라와 서비스를 공동으로 활용해 기초 비용을 낮추는 동시에 새로운 산업과 서비스를 육성해 나가면 좋겠다"고 말했다.

최 회장은 1순위 협력 과제로 에너지를 꼽으며 "에너지 구매부터 비축, 사용까지 공동으로 설계해 비용을 3∼5%라도 줄일 수 있다면 그 효과는 매우 클 것"이라며 "장래에는 서로 전력을 융통할 수 있는 송전선 연결이나 가스 파이프라인 연결 등이 필요하다"고 말했다.

이어 "유럽연합(EU) 솅겐 협정처럼 사람들이 자유롭게 오갈 수 있도록 해야 한다"고 했다. 유럽 29개국은 솅겐 협정을 통해 국경을 통과할 때 여권 검사와 같은 국경 통과 절차를 면제해 자유로운 인적·물적 이동을 보장하고 있다.

최 회장은 금융사들이 인공지능(AI)이나 젊은 세대에 초점을 맞춘 공동 펀드, 양국 모두 적용되는 새로운 보험 상품을 출시하는 등 민간 부문에서도 협력이 가능하다고 강조했다. 그는 "(AI와 관련해) SK 차원에서도 많은 일본 파트너와 관련 투자나 체계를 어떻게 할지 지속해서 모색하고 있다"고 말했다.

이번 인터뷰뿐 아니라 최 회장은 수년 전부터 한일 경제 협력을 강조해왔다고 밝혔다. 그는 "이론에 그치지 않고 실천으로 옮기려고 내가 이끄는 SK그룹도 일본에 대한 투자를 늘렸다"며 "6∼7년 전부터는 구상을 본격화해야 한다고 생각해 일본의 경제 단체를 찾아가 회합과 논의를 계속하고 있다"고 했다.

한일 경제 공동체 추진 과정에서 감정적, 제도적 제약이 있을 것으로 예상된다. 이에 대해 최 회장은 "예전에는 양측 모두 정치적 반감이 있었지만, 젊은 세대들 사이에서 서로에 대한 호감도가 높아지고 있다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 최태원 대한상의 회장이 17일 제주 신라호텔에서 열린 '제49회 대한상의 제주포럼'에서 '한국경제의 AI 성장을 위한 아젠다'라는 주제로 대담을 하고 있다.[사진=대한상공회의소 ] 2026.07.17 photo@newspim.com

과거 아베 신조 정권에서 일본이 한국을 상대로 시행한 반도체 핵심 소재 수출관리 강화 조치 등에 대해 최 회장은 "서로 보복해봤자 누구에게도 이익이 되지 않는다"고 말했다.

중국과 관계에 대해 최 회장은 "한일이 협력한다고 해도 중국을 능가하거나 위협할 규모가 되는 것은 아니다"라며 "한일이 시너지를 낼 수 있는 체제가 만들어진다면 오히려 중국과 관계를 구축하는 데도 이점이 생기고 성장을 촉진하며 비용을 낮출 수 있게 될 것"이라고 말했다.

대일본 투자 계획에 대해 최 회장은 반도체 분야에서 한일 양국이 상호 보완 관계에 있다고 전제했다. 이어 "AI붐으로 인해 반도체 공급이 부족하고 이러한 상황이 길어질 가능성이 있다"고 분석했다.

이어 그는 "SK하이닉스는 한국 내에서 투자 계획을 많이 세우고 있지만 부족하다"며 "전 세계에서 반도체 공장을 건설할 수 있는 토지·전력·인재·생태계가 있는 장소를 검토 중"이라고 말했다.

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