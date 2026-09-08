해남경찰서, 자율방범대와 범죄예방 맞손

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한마음체육대회서 지문등록 홍보…아동·청소년 보호 활동 강화

[해남=뉴스핌] 김현 기자 = 전남광주통합특별시 해남경찰서가 자율방범대와 손잡고 아동·청소년 보호와 지역사회 범죄 예방을 위한 현장 홍보에 나섰다.

전남광주특별시 해남경찰서는 8일 자율방범연합대 한마음체육대회에 참석해 행사 참가자와 가족들을 대상으로 실종아동 예방과 청소년 범죄 예방 활동을 펼쳤다고 밝혔다.

해남경찰서, 해남군 자율방범연합대 합동 청소년 보호 범죄예방활동 전개[사진=해남경찰서] = 2026.09.08 khyeon0424@newspim.com

경찰은 이날 지역 치안의 핵심 협력자인 자율방범대원들과 범죄 예방 정보를 공유하고 주민들의 안전의식을 높이는 데 주력했다. 특히 아동과 청소년의 실종을 예방하기 위한 지문 등 사전등록 제도를 집중 홍보했다.

이와 함께 청소년 보호와 학교폭력 예방 등 일상생활에서 발생할 수 있는 각종 범죄에 대한 예방 활동도 병행했다.

해남경찰서 여성청소년과는 앞으로 자율방범대와 지역사회 협력단체 간 소통을 지속하며 아동·청소년을 보호하고 주민들이 안심할 수 있는 예방 중심의 치안활동을 강화할 계획이다.

박미영 해남경찰서장은 "지역사회 안전을 위해 애쓰는 자율방범대원들에게 감사드린다"며 "경찰과 지역사회가 긴밀히 협력해 아동과 청소년을 보호하고 주민들이 체감할 수 있는 안전한 해남을 만들어가겠다"고 말했다.

khyeon0424@newsplm.com