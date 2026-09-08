SGC에너지, 버티브와 AI 데이터센터 협력

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전력·냉각 인프라 공동 구축…향후 최대 300MW까지 확대

국내 최초 'PowerNexus' 적용 추진…모듈형 AI 데이터센터 구현

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=SGC에너지가 글로벌 디지털 인프라 기업 버티브 홀딩스(Vertiv Holdings)와 손잡고 인공지능(AI) 데이터센터 사업 경쟁력 강화에 나선다.

SGC에너지는 지난달 18일 서울 서초구 SGC그룹 본사에서 버티브와 AI 데이터센터 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 8일 밝혔다.

양사는 SGC에너지가 군산에서 추진 중인 AI 데이터센터 사업의 인프라 구축에 대한 기술 검토를 공동으로 진행하고, 전력과 냉각 효율을 높이기 위한 최적의 솔루션 도입에 협력할 계획이다.

특히 AI와 고성능컴퓨팅(HPC) 워크로드 증가에 대응할 수 있도록 전력·냉각 인프라 설계와 구축 분야에서도 협력을 이어간다.

SGC에너지의 군산 AI 데이터센터는 모듈형 아키텍처를 기반으로 개발될 예정이다. 버티브는 이 사업에 국내 최초로 'Vertiv PowerNexus' 통합 전력 솔루션을 적용할 계획이다.

PowerNexus는 무정전전원공급장치(UPS)와 전력 배전 장비 등 주요 전력 인프라를 사전에 통합해 하나의 유닛 형태로 제작·공급하는 프리패브 시스템이다.

[사진=SGC에너지]

양사는 'Vertiv SmartRun' 적용도 추진한다. SmartRun은 냉각수 분배 장치(CDU), 서버 랙, 전력 솔루션 등 주요 인프라를 하나의 시스템으로 결합한 프리패브 방식의 오버헤드 IT 인프라 시스템이다.

현재 양사는 군산 AI 데이터센터의 초기 60MW 단계에 대한 AI 인프라 설계 작업을 공동으로 진행하고 있다. 향후 프로젝트 규모가 최대 300MW까지 확대되는 과정에서도 협력을 지속한다는 계획이다.

SGC에너지는 버티브가 보유한 AI 인프라 분야의 글로벌 기술과 경험을 활용해 데이터센터 사업을 회사의 새로운 성장축으로 육성할 방침이다.

황세훈 SGC에너지 상무는 "버티브와의 긴밀한 파트너십을 기반으로 독보적인 AI 데이터센터 구축에 속도를 낼 계획"이라며 "AI 데이터센터 사업이 회사의 새로운 성장축인 만큼 차질 없는 사업 추진에 만전을 기할 것"이라고 말했다.





heoneykim@newspim.com