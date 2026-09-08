경기문화재단, 12일 파주서 '2026 별난 생활문화축제' 개최

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별난독서문화체험장, 폐교 학교를 복합문화공간으로 조성

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기문화재단은 오는 12일 파주시 법원읍 별난독서문화체험장에서 '2026년 경기북부 지역문화 특성화 지원사업'의 일환으로 '2026 별난 생활문화축제'를 개최한다고 8일 밝혔다.

축제 포스터. [사진=경기문화재단]

별난독서문화체험장은 폐교된 금곡초등학교를 독서·문화예술·교육을 아우르는 복합문화공간으로 조성한 곳이다.

'2026 별난 생활문화축제'는 마을 주민들이 일상에서 꾸준히 이어온 생활문화 활동을 함께 나누고 지역 예술인과 교류하며 새로운 문화적 경험을 만들어가는 주민 참여형 축제​다.

합창·풍물·미술 등 주민들이 꾸준히 이어온 문화 활동을 공연과 전시로 소개하고 지역 예술인과의 교류를 통해 일상 속 문화 참여를 넓히기 위해 마련됐다.

이번 축제에서는 마을 주민들이 직접 무대에 오르고 작품을 전시하며 그동안 이어온 문화 활동의 결과물을 선보인다.

별난잔디마당에서는 주민으로 구성된 합창단과 풍물단을 비롯해 포크밴드 '닐하우스밴드', 전통무용단 '별모래예술단', 치어리딩팀 '아리아', 재즈밴드 '다빈치 프로젝트' 등 다양한 생활문화단체와 공연예술단체의 무대가 펼쳐진다.

교사동과 금곡작은도서관에서는 미술 수업을 통해 완성한 그림과 공예 작품을 전시한다.

이와 함께 체험 프로그램과 캠프닉 등 관람객이 참여할 수 있는 부대행사도 마련된다.

공연과 전시를 관람하는 데 그치지 않고 다양한 프로그램에 참여하며 주민과 방문객이 함께 어울릴 수 있도록 구성했다.

경기문화재단 관계자는 "이번 축제는 폐교 공간을 주민들의 문화 활동이 펼쳐지는 열린 공간으로 활용해 그동안 이어온 활동을 지역사회와 나누는 자리"라며 "일회성 행사에 그치지 않고 주민과 예술인이 지속적으로 교류하고 참여할 수 있는 기반을 만들어갈 수 있도록 문화 활동을 꾸준히 지원해 나가겠다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com