의정부시, 미 웨스트버지니아주 대표단과 바이오 투자 협력 논의

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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부시는 8일 시청에서 미국 웨스트버지니아주 대표단을 접견하고 지역 내 유망 바이오 기업인 ㈜운트바이오의 미국 시장 진출 및 대미 투자 협력 방안을 놓고 구체적인 논의를 진행했다고 밝혔다.

의정부시는 8일 미국 웨스트버지니아주 대표단과 ㈜운트바이오의 미국 시장 진출 및 대미 투자 협력 방안을 논의했다.[사진=의정부시]

시에 따르면 이날 의정부시를 방문한 웨스트버지니아주 대표단에는 크리스틴 데이비스 주 상무부 차관을 비롯해 미치 카마이클 전 주 산업부 장관, 토니 스트라우드 마샬주립대 부총장 등 현지 정부 및 학계 핵심 인사가 포함돼 양측의 협력 의지를 한층 구체화했다.

면담에서는 ㈜운트바이오가 보유한 인슐린 원료의 상용화 전략과 함께 미국 시장 진출 방안, 현지 생산 시설 건립에 따른 투자기금 지원 등 행정적 지원 방안이 집중적으로 논의됐다.

웨스트버지니아주는 최근 첨단 바이오 및 디지털 헬스케어 산업을 전략적으로 육성하고 있으며 ㈜운트바이오와의 협력을 통해 현지 주민들의 건강 증진과 바이오 산업 생태계 확장을 도모한다는 계획이다.

의정부시는 이번 면담을 계기로 웨스트버지니아주와 바이오 산업 분야 우호 관계를 강화하는 한편 지역 내 기술 혁신 기업들의 글로벌 시장 안착을 위해 행정 교류와 네트워크 지원을 지속적으로 확대해 나간다는 방침이다.

김원기 시장은 "주 상무부 차관을 비롯한 대표단이 의정부를 찾은 것은 양 지역 간 신뢰와 협력 의지가 그만큼 견고하다는 증거"라며 "운트바이오와 같은 지역 내 유망 바이오 기업이 글로벌 시장에서 결실을 맺을 수 있도록 실질적인 행정 지원과 교류를 적극 이어가겠다"고 말했다.

한편 ㈜운트바이오는 의정부시에 본사를 둔 바이오 전문 기업으로 인슐린 상용화를 위한 미국 현지 법인 설립과 생산 기지 구축을 추진하고 있다.

asj7376@newspim.com