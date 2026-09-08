부산교육청, 올해 부산 수능 지원자 2만 9181명…작년 대비 298명 증가

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재학생 비중 감소와 졸업생 증가

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산지역 2027학년도 수능 지원 양상은 전체 인원은 소폭 늘어난 가운데 재학생 비중이 줄고 졸업생과 검정고시 출신이 뚜렷하게 늘어난 것으로 나타났다.

부산시교육청은 지난 8월 24일부터 9월 4일까지 진행한 2027학년도 대학수학능력시험 응시원서 접수 결과, 지난해보다 298명 증가한한 2만 9181명으로 집계됐다고 8일 밝혔다.

2027학년도 대학수학능력시험 응시원서 접수 결과, 지난해보다 298명 증가한한 2만 9181명으로 집계됐다. 사진은 부산시교육청 전경[사진=뉴스핌DB] 2022.09.27

지원자 유형별로 보면 졸업예정자는 1만 9036명으로 지난해보다 916명(4.6%) 감소했다. 반면 졸업생 응시자는 8767명으로 1158명(15.2%) 늘었고, 검정고시 출신 응시자는 1378명으로 56명(4.2%) 증가했다.

2027학년도 수능 국어와 수학 영역은 공통과목에 선택과목을 더하는 구조로 시행된다. 국어 영역 선택과목에서는 화법과 작문을 고른 응시자가 2만 1152명(73.3%)으로 언어와 매체 선택자 7690명(26.7%)보다 크게 많았다.

수학 영역에서는 확률과 통계를 선택한 응시자가 1만 7555명(63.5%)으로 가장 많았고, 미적분 선택자는 9267명(33.5%), 기하는 835명(3.0%)이었다.

탐구영역은 계열 구분 없이 최대 2과목까지 선택할 수 있다. 전체 응시자 가운데 사회탐구 과목만 선택한 응시자는 1만 8272명(64.5%), 과학탐구 과목만 선택한 응시자는 4159명(14.7%)이었다.

사회·과학탐구 과목을 조합해 응시한 수험생은 5811명(20.5%)으로 나타났다. 응시자 대부분은 탐구영역 2과목을 신청한 것으로 파악됐다.

탐구영역 세부 과목 선택 현황을 보면 사회탐구는 생활과윤리, 사회·문화, 윤리와사상, 한국지리 순으로 지원자가 많았다. 과학탐구는 지구과학Ⅰ, 생명과학Ⅰ, 물리학Ⅰ, 화학Ⅰ 순으로 응시자가 많이 몰렸다.

직업탐구 응시 인원은 98명으로 지난해보다 6명(6.5%) 증가했다. 제2외국어 응시자는 5026명으로 전년 4022명보다 1004명(25.0%) 늘었다.

시교육청은 한국교육과정평가원이 수능시험 지원자를 확정하면 이를 토대로 시험장 배치, 수험번호 부여 등 수능 관련 업무를 진행할 계획이다.

ndh4000@newspim.com