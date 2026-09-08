화성시, 돌봄 필요 어르신 케어안심주택 '진안 온이음채' 입주자 추가 모집

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

장기 입주 가능 9호...전용면적 43.53㎡(약 13.16평)로 방 2개와 거실, 주방, 욕실 등 갖춰

[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시는 돌봄이 필요한 어르신이 지역사회에서 건강하고 안전한 노후를 보낼 수 있도록 지원하는 케어안심주택 '진안 온(溫)이음채'의 입주자를 추가 모집한다고 8일 밝혔다.

화성 온(溫)이음채 전경. [사진=화성시]

이번 모집은 지난 6월에 이어 장기 입주가 가능한 9호의 입주자를 추가로 모집하는 것이다.

신청 자격은 공고일인 2026년 9월 4일 기준 화성시에 주민등록을 두고 거주하는 65세 이상 무주택세대구성원으로 국민기초생활수급자 또는 차상위계층 가운데 위기 상황으로 주거와 돌봄이 동시에 필요한 통합돌봄 대상자다.

입주자는 화성시 거주 기간, 연령, 돌봄 필요도 등의 배점 기준에 따라 고득점자 순으로 선발한다.

케어안심주택 '진안 온(溫)이음채'는 병점구 진안동에 있으며 세대당 전용면적은 43.53㎡(약 13.16평)로 방 2개와 거실, 주방, 욕실 등을 갖추고 있다.

어르신의 편의를 위해 생활에 필요한 가전과 가구를 기본으로 제공하며 세대별 인공지능(AI) 디지털 돌봄 서비스를 통해 입주자의 안전한 생활을 지원한다. 임대 기간은 최초 2년이며 이후 2년 단위로 갱신해 최대 10년까지 거주할 수 있다.

월 임대료는 26만 6650원으로 기초생활수급자는 본인부담금이 없고 차상위계층은 50%를 감면받는다. 관리비와 공과금은 입주자가 부담한다.

신청은 9월 15일까지 주소지 행정복지센터 돌봄팀을 방문해 접수하면 된다. 최종 선정자는 10월부터 순차적으로 입주할 예정이다.

이연옥 통합돌봄과장은 "진안 온(溫)이음채는 주거 공간 제공에 그치지 않고 돌봄이 필요한 어르신이 익숙한 지역사회에서 안정적으로 생활할 수 있도록 주거와 돌봄을 함께 지원하는 공간"이라며 "주거 문제로 돌봄에 어려움을 겪는 어르신들이 보다 안정된 환경에서 필요한 서비스를 받을 수 있도록 세심하게 지원하겠다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com