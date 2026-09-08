관악구, 12일 샤로수길서 '청춘오락실 시즌2'…AR 게임·공연 결합

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샤로수길 앱 활용한 스탬프 투어 도입

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울 관악구는 오는 12일 지역 대표 상권 샤로수길에서 '청춘오락실 시즌2'를 연다고 8일 밝혔다.

청춘오락실 시즌2는 샤로수길의 젊고 활기찬 분위기를 살린 '게임형 거리 축제'다. ▲앱으로 즐기는 '증강현실(AR) 게임' ▲누구나 몸으로 참여하는 '13종 체험형 게임' ▲거리 퍼레이드 형식 '브라스 마칭밴드 공연' ▲명곡으로 만나는 '뮤지컬 넘버 공연' ▲청년 감성 '버스킹 공연' 등 다채로운 프로그램이 이어진다.

거리 곳곳에서는 축제 분위기를 한층 끌어올릴 풍성한 공연이 펼쳐진다. 마칭밴드가 샤로수길 거리를 누비며 생동감 넘치는 퍼레이드를 선보이고, 메인 무대에서는 '뮤지컬 넘버 공연'과 '버스킹 공연'이 이어져 다양한 세대가 함께 즐길 수 있는 문화 콘텐츠를 제공한다.

2026년 샤로수길 로컬이벤트 대표축제 '청춘오락실 시즌2' [포스터=관악구]

축제에서는 관악S밸리 입주기업과 협업해 구축한 '샤로수길 앱'을 활용, 온·오프라인 결합형 '스탬프 투어'도 본격 선보인다. 방문객은 샤로수길 곳곳을 누비며 AR 게임과 미션을 수행하고, 일정 개수 이상의 스탬프를 적립하면 상권 내에서 사용할 수 있는 전용 할인쿠폰을 받는다.

앞서 지난해 개최한 로컬이벤트 '샤로수길 청춘오락실'에는 2만6000여 명이 방문했으며, 상권 매출액은 축제 전주 대비 25% 이상 증가했다. 이처럼 구는 재미 요소와 실질적인 혜택을 연계해 방문객의 참여를 끌어내고, 지역 상권의 매출 증대까지 유도할 방침이다.

테마형 연계 행사 '유니버스 5 페스타'도 9월 19일부터 10월 17일까지 총 5회에 걸쳐 펼쳐진다. 샤로수길 5개 구역의 특색을 살려 차별화된 콘셉트의 콘텐츠를 선보이는 장기 연계 프로그램으로, 방문객들이 한 달간 샤로수길 전역을 색다르게 경험할 수 있도록 구성됐다.

한편 샤로수길은 2024년 '서울시 로컬브랜드 육성 사업' 공모에 선정돼 2026년까지 3년간 30억 원의 예산을 확보했다. 구는 다양한 기반 시설 확충, 사업 개발, 상인 역량 강화 등 맞춤형 지원을 통해 샤로수길을 청년과 문화가 어우러진 '서울 대표 상권'으로 육성하고 있다.

박준희 관악구청장은 "이번 축제는 샤로수길의 매력을 게임, 공연, 디지털 앱 서비스와 결합해 즐길 수 있는 참여형 로컬 축제"라며 "그간 다져온 자립 기반을 토대로 축제와 상권을 연계해 샤로수길을 지속 가능한 서울의 대표 로컬브랜드 상권으로 육성해 나가겠다"고 전했다.

kh99@newspim.com