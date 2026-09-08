광명시, 경기도 걷기 실천율 67%로 1위...'일상 속 걷기 문화' 열매

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도 평균보다 16.5%p 높아...최근 4년간 65% 이상 높은 실천율 유지

모바일 앱 '워크온' 기반 챌린지 확대...맨발걷기길 24곳·정원 150곳 조성

하루 8000보 걸으면 포인트 지급...'건강+탄소중립' 연계 일계양득 효과

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 걷기 운동을 시민 일상에 녹여낸 경기 광명시의 노력이 결실을 보았다.

광명시는 2025년 지역사회건강조사에서 '걷기 실천율' 67%를 기록해 경기도 31개 시군 가운데 1위를 차지했다고 8일 밝혔다.

시민들이 구름산 산림욕장 내 맨발 걷기 황톳길을 걷고 있다. [사진=광명시]

시에 따르면 걷기 실천율은 최근 1주일 동안 한 번에 10분 이상 또는 하루 30분 이상 걷기를 주 5일 이상 실천한 사람의 비율이다. 광명시의 걷기 실천율 67%는 시민 100명 중 67명이 일상적으로 걷기 운동을 하고 있음을 의미한다.

이는 경기도 평균(50.5%)보다 16.5%포인트, 전국 평균(49.2%)보다 17.8%포인트 높은 수치다.

광명시는 지난 2022년 69%, 2023년 65.9%로 2년 연속 경기도 1위를 차지한 데 이어 2024년 4위(65.3%)를 기록하는 등 최근 4년간 65% 이상의 높은 실천율을 꾸준히 유지하고 있다.

시는 이러한 성과의 배경으로 시민들이 일상에서 자연스럽게 걸을 수 있도록 '걸을 기회'를 늘리고 '걷고 싶은 공간'을 꾸준히 확충해 온 정책을 꼽았다.

어르신 걷기 프로그램 참여자들이 한내천 산책길을 걷고 있다. [사진=광명시]

광명시는 2020년 모바일 걷기 플랫폼 '워크온(Walk-On)'을 도입한 이래 가입자 수가 2247명에서 2025년 1만 1199명으로 약 5배 증가했다. 연간 걷기챌린지 참여자 수 역시 4353명에서 2만 9668명으로 6.8배 늘었으며 누적 걸음 수는 3억 6838만여 보에 달한다.

아울러 65세 이상 어르신 맞춤형 걷기 프로그램과 걷기 동아리를 운영해 이웃과 함께 운동하는 환경을 조성했다. 공간 인프라 측면에서도 2022년부터 맨발걷기길을 24개소까지 늘리고 안양천과 공원 등 시 전역에 약 150개의 정원을 조성해 도심 속 산책 환경을 다졌다.

올해부터는 걷기 운동을 탄소중립 실천과도 연계했다. 워크온과 기후위기 대응 플랫폼인 '기후의병 탄소저금통'을 연동해 하루 8000보 이상 걸으면 300포인트를 지급하면서 8월 말 기준 올해 신규 가입자가 6250명 이상 증가하는 등 호응을 얻고 있다.

어르신 걷기 프로그램 참여자들이 한내천 산책길을 걷고 있다. [사진=광명시]

박승원 광명시장은 "걷기는 가장 쉽게 시작할 수 있는 건강 습관인 만큼 시민들이 가까운 곳에서 즐겁게 걷고 건강을 챙길 수 있도록 걷기 프로그램과 걷고 싶은 공간을 지속해서 늘려가겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com