넷마블, '아스달 연대기' 뉴월드 시즌2 시작...성장 부담 낮춘다

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신규 서버 4대 오픈...보석 비용 50% 할인

연말까지 신규 콘텐츠 순차 업데이트

[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 넷마블은 MMORPG '아스달 연대기: 세 개의 세력'의 '뉴월드(NEW WORLD)' 시즌2를 시작한다고 8일 밝혔다.

'뉴월드'는 확률형 뽑기나 결제형 패키지, 상점에서 보석으로 구매하는 태고 장신구 없이 게임 플레이를 통해 캐릭터를 성장시키는 데 초점을 맞춘 시즌 콘텐츠다.

'아스달 연대기' 뉴월드 시즌2 업데이트 이미지. [사진=넷마블]

넷마블은 시즌2 시작과 함께 페가수스, 피닉스, 오로라, 베가 등 신규 서버 4대를 연다. 또 정령·탑승물 교체, 스킬 되돌리기, 석상 해방 초기화, 던전 추가 보상 등에 사용되는 보석 비용을 한시적으로 50% 낮춘다. 해당 혜택은 뉴월드뿐 아니라 기존 서버에도 동일하게 적용된다.

시즌2 업데이트 기념 쿠폰도 제공한다. 쿠폰을 사용하면 빛나는 각성 정령 11회 소환권 2개, 빛나는 각성 탑승물 11회 소환권 2개, 빛나는 무기 외형 11회 소환권 2개, 빛나는 꿈돌 11회 소환권 2개, 태고 장신구 4종 선택 상자 1개 등을 받을 수 있다.

인게임 무료 재화로 구매할 수 있는 '뉴월드 스페셜 패스'도 선보인다. 또 서버 오픈 후 한 달 동안 게임에 접속하면 전설 탑승물을 받을 수 있으며, 이후 한 달 동안 플레이하면 전설 정령을 확정 지급한다. 전설 정령 지급 이벤트는 글로벌, 크라본, 뉴월드 시즌1 등 모든 서버 이용자에게 적용된다.

넷마블은 전날 공식 유튜브 채널을 통해 올해 하반기 업데이트 계획도 공개했다. 9월에는 마을 침공 방어와 1인 던전 확장을 진행하고, 10월에는 검은밤 6군도와 군도 점령, 주간 성장 가이드, 시간 던전 확장 등을 선보인다.

11월에는 통합 경쟁전 콘텐츠와 정령·탑승물 파견 시스템, 패스 및 구독권 선물하기 기능을 추가한다. 12월에는 스킬 성장 시스템과 4인 신규 화염 던전 등을 업데이트할 예정이다.

flurry327@newspim.com