영광군 불갑산 상사화축제 18일 개막...붉은 꽃물결 절정

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10일간 군락지서 개최...꽃길·야간·영화·공연 다채

[영광=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 영광군의 대표 가을축제인 제26회 영광불갑산상사화축제가 오는 18일 개막해 열흘간 상사화의 절경과 다양한 문화 콘텐츠를 선보인다.

영광군은 8일 제26회 영광불갑산상사화축제를 오는 18일부터 27일까지 불갑사관광지 일원에서 개최한다고 밝혔다.

전국 최대 규모의 상사화 군락지를 배경으로 열리는 이번 축제는 화려한 무대 중심의 행사에서 벗어나 꽃길을 걸으며 자연과 가을 정취를 만끽하는 데 초점을 맞췄다. 상사화 군락지 곳곳에는 휴식공간을 마련해 방문객들이 가족과 연인 그리고 친구와 함께 여유로운 시간을 보낼 수 있도록 했다.

영광군 불갑산상사화 군락지. [사진=영광군]

사랑을 주제로 한 프로그램도 마련된다. '상사화 꽃길걷기'를 비롯해 문화·체험 행사가 운영되며 상사화를 배경으로 사진을 남기고 특별한 추억을 만들 수 있는 프로그램도 선보인다.

가을밤을 즐길 수 있는 야간 콘텐츠도 강화됐다. '사랑이 피는 밤, 상사화 시네마'는 24일부터 26일까지 매일 오후 7시30분 운영된다. 축제장에서 영화를 감상하는 프로그램으로 공식 홈페이지를 통해 선착순 참가자를 모집한다.

공연도 풍성하다. 개막 축하공연에는 가수 린이 출연하며 '추억음악여행'에는 조성모와 구피 등이 무대에 오른다. 윤택의 자연인 콘서트와 퓨전국악그룹 이날치 공연 그리고 어린이 뮤지컬 '티니핑' 등 장르를 아우르는 무대가 이어진다.

이와 함께 '상사화, 마음을 피우다' 치유특강과 사찰음식 체험 등 지역의 자연과 문화 그리고 음식까지 경험할 수 있는 프로그램도 운영된다.

영광군 관계자는 "상사화의 아름다움을 천천히 만끽할 수 있는 축제를 준비했다"며 "낮에는 꽃길을 걷고 밤에는 공연과 영화 등을 즐기며 영광에서 특별한 가을 추억을 만들길 바란다"고 말했다.

ej7648@newspim.com