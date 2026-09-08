[MLB] '1홈런·2도루' 보탠 크로암스트롱, 생애 첫 '40-40' 도전

AI 핵심 요약beta
- 피트 크로암스트롱이 8일 밀워키전에서 41호 홈런과 2도루를 기록했다.
- 시즌 41홈런 35도루로 40-40에 도루 5개만 남겼다.
- 컵스는 졌지만 크로암스트롱은 NL MVP 후보로 더 부상했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
'40-40' 달성땐 내셔널리그 만장일치 MVP 예약
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 미국프로야구 메이저리그(MLB) 내셔널리그(NL) 강력한 최우수선수(MVP) 후보 피트 크로암스트롱(시카고 컵스)이 생애 첫 '40홈런-40도루' 클럽 가입에 도루 5개만을 남겨뒀다.
크로암스트롱은 8일(한국시간) 미국 위스콘신주 밀워키 아메리칸패밀리필드에서 열린 2026 MLB 밀워키 브루어스와의 원정 경기에 1번 타자 중견수로 선발 출장해 4타수 2안타(1홈런) 1타점 2득점 2도루로 맹활약했다.
앞선 경기에서 커리어 첫 40홈런 고지를 밟았던 크로암스트롱의 발과 방망이는 쉴 새 없이 돌아갔다. 5회초 몸에 맞는 공으로 출루한 뒤 곧바로 2루를 훔쳤고, 7회초에도 중전 안타 후 2루 도루에 성공하며 발야구의 진수를 선보였다. 이어 2-4로 뒤진 9회초 2사 주자 없는 상황에서는 상대 투수를 무너뜨리는 우중월 솔로 아치를 그렸다. 시즌 41호 홈런이다.
비록 팀의 3-4 패배를 막지는 못했지만, 크로암스트롱은 시즌 41홈런과 35도루를 동시에 채웠다. 컵스 구단 역사상 2005년 데릭 리 이후 21년 만이자 좌타자로는 1970년 빌리 윌리엄스 이후 역대 두 번째로 40홈런을 돌파한 데 이어 도루 차곡차곡 쌓아 올리고 있다.
남은 17경기에서 도루 5개를 추가하면 MLB 역대 7번째 '40-40' 대기록의 주인공이 된다. 역대 메이저리그에서 40-40을 달성한 선수는 호세 칸세코, 배리 본즈, 알렉스 로드리게스, 알폰소 소리아노, 로날드 아쿠냐 주니어, 오타니 쇼헤이 등 단 6명뿐이다. 최고 수준의 중견수 수비력까지 겸비한 크로암스트롱이 40-40 고지마저 점령할 경우 NL 만장일치 MVP 표심까지 싹쓸이할 전망이다.
psoq1337@newspim.com