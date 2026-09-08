전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.09.08 (화) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
정책·서울 교육

속보

더보기

[종합] 졸업생 17만명·사탐런 역대 최대…입시업계 "수능 유불리 커졌다"

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 8일 2027학년도 수능 지원자가 55만1864명으로 집계됐다
  • 졸업생은 17만3706명으로 늘어 31.5%를 차지했다
  • 사탐런·확통런 심화로 유불리와 점수 불확실성이 커졌다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

반수생 9만9542명 역대 최대 추정…N수생 증가에 정시 판도 변화
사탐 2과목 69.6%·확통 64.9%…"수시도 보수적 접근 필요"

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 2027학년도 대학수학능력시험에서 졸업생 지원자가 17만명을 넘어선 데다 '사탐런·확통런'까지 역대 최대 수준으로 나타나면서 선택과목에 따른 유불리와 수능 점수 예측의 불확실성이 크게 높아졌다는 입시업계 분석이 나왔다.

8일 한국교육과정평가원에 따르면 2027학년도 수능 지원자는 55만1864명으로 지난해보다 2310명(0.4%) 줄었다. 재학생은 35만5391명으로 1만6506명 감소한 반면 졸업생은 17만3706명으로 1만3784명 증가했다. 졸업생 비중도 28.9%에서 31.5%로 2.6%포인트(p) 높아졌다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 2027학년도 대학수학능력시험 9월 모의평가 시행일인 2일 오전 서울 송파구 방산고에서 수험생들이 OMR카드를 전달하고 있다. 2026.09.02 photo@newspim.com

올해 수능은 현행 선택과목 체제로 치러지는 마지막 시험인 데다 지역의사제 도입 등의 영향으로 N수생이 대거 유입된 것으로 분석된다. 종로학원은 졸업생과 검정고시 등 지원자를 합친 인원이 19만6473명으로 2004학년도 이후 23년 만에 가장 많다고 봤다. 전체의 35.6%로 최근 31년 사이 최고 수준이다.

임성호 종로학원 대표는 "2027학년도는 현행 입시제도로 치러지는 마지막 입시이고 지역의사제 선발도 도입되면서 졸업생이 대거 몰린 것으로 추정된다"며 "특히 대학 재학생 가운데 반수에 나선 학생들이 크게 늘어난 것으로 보인다"고 분석했다.

종로학원은 올해 반수생 규모를 9만9542명으로 추정했다. 6월 평가원 모의평가 졸업생 등 접수자 9만6931명과 수능 졸업생 등 접수자 19만6473명의 차이를 토대로 한 수치로 역대 최대 규모다.

탐구영역에서는 '사탐런'이 두드러졌다. 사회·과학탐구 지원자 52만7255명 가운데 사회탐구 2과목 선택자는 36만7073명으로 69.6%를 차지했다. 지난해보다 4만2668명 늘었고 비중도 61.0%에서 8.6%p 높아졌다. 반면 과학탐구 2과목 선택자는 7만5036명으로 전년보다 4만5656명 줄었다. 비중도 22.7%에서 14.2%로 낮아졌다.

김병진 이투스 교육평가연구소장은 "지난해 사탐런은 사회탐구와 과학탐구를 각각 1과목씩 선택하는 경향이 함께 나타났다면 올해는 사회탐구 2과목 선택자 증가로 이어진 점이 특징"이라며 "과학탐구를 1과목 이상 선택한 수험생은 2025학년도 24만3229명에서 올해 16만182명까지 크게 감소했다"고 말했다.

과목별로는 사회문화가 29만8188명으로 가장 많았고 생활과윤리는 26만703명이 선택했다. 전년보다 각각 3만5141명(13.4%), 3만6151명(16.1%) 늘었다. 반면 생명과학Ⅰ은 7만4298명으로 3만7830명(33.7%) 줄었고 지구과학Ⅰ도 8만2792명으로 3만2643명(28.3%) 감소했다.

김 소장은 "응시 인원 변화는 상대평가로 치러지는 수능에서 등급별 인원과 관련되고 결국 수시 수능최저학력기준 충족에도 영향을 미칠 수 있어 유의해서 살펴볼 필요가 있다"며 "다만 등급별 추정 인원의 증감이 곧 개별 수험생의 등급 획득 가능성을 의미하는 것은 아닌 만큼 남은 기간 학습에 집중해야 한다"고 조언했다.

임 대표도 "사탐 접수자는 크게 늘고 과탐 접수자는 급감하면서 탐구 과목 간 유불리가 매우 극명하게 갈릴 수 있다"며 "응시집단 변화가 수능최저 충족과 당락에 결정적인 변수로 작용할 수도 있다"고 전망했다.

수학에서는 '확통런'이 심화됐다. 확률과통계 지원자는 33만6539명으로 수학 지원자의 64.9%를 차지해 지난해보다 7.8%p 높아졌다. 반면 미적분은 16만8199명으로 32.4%에 그쳐 7.5%p 낮아졌다. 국어에서도 화법과작문 선택자가 40만7493명으로 74.7%를 차지했다.

우연철 진학사 입시전략연구소장은 "현행 수능 체제로 치러지는 '마지막 수능'이라는 이유와 지역의사제 도입 등으로 졸업생 증가세가 더욱 두드러졌고 여기에 학습 부담이 적은 '확률과 통계'와 '사회탐구'로 쏠리는 '확통런·사탐런'이 고착화됐다"고 말했다.

그러면서 "재학생과 N수생 간의 실력 격차와 탐구 영역의 과목별 표준점수 요동 등 역대급 불확실성이 예상되는 만큼 단순 원점수보다는 표점 산출 구조를 고려한 정밀한 정시 지원 전략 수립이 필수적"이라며 "상위권부터 중상위권까지 정시 경쟁구도 자체가 재편되는 입시가 될 가능성이 높다"고 봤다.

2027학년도 수능은 오는 11월 19일 실시된다.

jane94@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
사진
서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동