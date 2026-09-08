익산 착한가격업소 '다이로움' 혜택 확대…최대 25% 할인

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

페이백 10%→15% 상향…충전 인센티브 포함 이용자 혜택 강화

식당·카페·미용실 등 35곳 운영…이달 5개 업소 추가 선정

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 합리적인 가격을 유지하는 착한가격업소 이용 활성화와 시민들의 생활비 부담 완화를 위해 지역사랑상품권 혜택을 확대한다고 8일 밝혔다.

익산시는 착한가격업소에서 지역사랑상품권 '다이로움'으로 결제할 경우 제공하는 페이백을 기존 10%에서 15%로 높인다.

익산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.09.08 lbs0964@newspim.com

이에 따라 착한가격업소 이용객은 결제금액의 15%를 돌려받을 수 있으며 다이로움 충전 때 제공되는 10% 인센티브까지 더하면 최대 25%의 혜택을 받을 수 있다.

확대된 착한가격업소 페이백은 올해 연말까지 적용된다. 다만 예산이 소진되면 조기에 종료될 수 있다.

현재 익산에는 식당과 카페, 미용실 등 35개 착한가격업소가 운영되고 있다. 시는 이달 중 5개 업소를 추가 선정해 시민들이 일상에서 착한가격업소를 더욱 편리하게 이용할 수 있도록 할 계획이다.

착한가격업소 현황은 익산시 누리집과 익산다이로움 앱에서 확인할 수 있다.

익산시는 이번 혜택 확대가 합리적인 가격을 유지하는 업소의 경영 부담을 덜고 시민들의 이용을 늘려 지역 소비 활성화와 생활물가 안정에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

김종화 익산시 소상공인과장은 "이번 다이로움 혜택 확대가 시민의 부담을 덜고 착한가격업소의 매출 증대에도 도움이 되길 기대한다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com