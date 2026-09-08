CJ ENM, 베트남 박스오피스 톱5에 3편 진입

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'피퐁' 2위·'제로 미츠 히어로' 3위·'마쏘' 4위

현지 기획·제작 작품 흥행 이어져

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = CJ ENM이 베트남 현지 법인 CJ HK 엔터테인먼트를 통해 참여한 작품 3편을 2026년 베트남 박스오피스 톱5에 올렸다고 8일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = '제로 미츠 히어로' 메인 포스터와 '굿 보이 곤 베스트' 메인 포스터 [사진=CJ ENM] 2026.09.08 taeyi427@newspim.com

올해 4월 개봉한 '피퐁: 블러드 데몬'은 연간 박스오피스 2위, 현재 상영 중인 '제로 미츠 히어로'는 3위, 지난 6월 개봉한 '마쏘: 포비든 리츄얼'은 4위를 기록하고 있다.

하반기에는 '제로 미츠 히어로'와 '굿 보이 곤 베스트'가 현지 극장에서 상영 중이다.

지난 8월 21일 개봉한 '제로 미츠 히어로'는 개봉 17일 만에 누적 관객 222만명, 박스오피스 652만달러를 기록했다. 3주 연속 박스오피스 1위를 유지하고 있다.

작품은 지난해 '앤세스트럴 홈'을 연출한 휜 렙 감독이 맡았다. 참전용사의 외상 후 스트레스 장애(PTSD)를 소재로 코미디와 초자연, 서스펜스 장르를 결합했다.

8월 28일 개봉한 가족 코미디 '굿 보이 곤 베스트'는 개봉 10일 만에 56만명의 관객을 모았으며 매출은 172만달러를 기록했다. 현재 현지 박스오피스 2위에 올라 있다.

상반기에는 호러 장르 작품들이 흥행했다. '피퐁: 블러드 데몬'은 최종 관객 242만명, 매출 717만달러를 기록하며 베트남 로컬 호러 영화 역대 흥행 1위에 올랐다.

'마쏘: 포비든 리츄얼'은 관객 183만명, 매출 513만달러로 로컬 호러 영화 역대 흥행 3위를 기록했다.

CJ ENM은 2011년 영화 '퀵' 배급을 시작으로 베트남 시장에 진출했으며 2014년부터 현지 영화 기획과 제작 사업을 확대해왔다.

이후 '더 하우스 오브 노 맨'이 2023년 현지 역대 흥행 1위를 기록했고, 2024년 '마이'가 해당 기록을 경신했다. 지난해에는 '앤세스트럴 홈'이 역대 흥행 7위에 올랐다.

김현우 CJ HK 엔터테인먼트 법인장은 "베트남 시장에서 축적한 현지화 경험을 바탕으로 현지 관객이 공감할 수 있는 이야기를 발굴해왔다"며 "앞으로는 현지에서 개발해 성과를 낸 IP를 한국과 미국 등 다른 지역에서 리메이크하거나 세계관을 확장하는 작업도 추진할 계획"이라고 말했다.

taeyi427@newspim.com