경기도, 농업기상·병해충·약제저항성 정보 통합 서비스 제공

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따로 운영하던 약제저항성 플랫폼 '농업기상과 병해충 시스템'에 통합

해충 넘어 주요 병해까지 확대...지도 기반 시각화로 한눈에 확인

적절한 방제 시기·약제 선택 도와 반복 사용 줄이고 방제 효과 제고

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 농업인이 기상정보부터 병해충 예측과 약제저항성 정보까지 한 번에 확인할 수 있는 통합 서비스를 제공한다고 8일 밝혔다.

경기도 농업기상과 병해충 시스템. [사진=경기도]

도는 '농업기상과 병해충 약제저항성 플랫폼 기능개선 사업'을 통해 그동안 따로 운영하던 약제저항성 정보 플랫폼을 '경기도 농업기상과 병해충 시스템'으로 일원화했다.

약제저항성은 동일한 계통의 약제를 반복 사용할 경우 병해충이 약제에 둔감해져 방제 효과가 떨어지는 현상이다.

도는 기존 일부 해충에 한정됐던 저항성 정보를 주요 병해까지 확대하고 농업기상 및 병해충 발생 예측 정보와 연계해 종합적인 방제 정보를 제공하도록 시스템을 개편했다.

개편된 시스템의 주요 내용은 ▲병해충별 약제저항성 진단 데이터 관리 ▲지역·작물·병해충·약제별 진단 결과 구축 ▲농약안전정보시스템 등록 약제 정보 연계 ▲농약허용물질목록관리제도(PLS) 최신 등록 약제 정보 안내 등이다.

특히 지도를 기반으로 약제저항성 현황을 시각화해 농업인이 작물과 병을 선택하면 어느 약제에 저항성이 형성됐는지 한눈에 파악할 수 있도록 편의성을 높였다.

약제저항성 정보 플랫폼. [사진=경기도]

해당 서비스는 컴퓨터나 모바일로 '경기도 농업기상과 병해충 시스템'에 접속하면 이용할 수 있다. 기상예보와 병해충 발생 예측과 지역별 약제저항성 정보·등록 약제 등을 실시간으로 확인 가능하며 도는 향후 약제저항성 데이터를 지속해서 갱신하고 대상 병해충 범위도 확대해 나갈 방침이다.

이영순 경기도농업기술원 연구개발국장은 "통합 정보를 통해 적절한 방제 시기와 약제를 선택하고 같은 계통 약제의 남용을 줄여 방제 효과를 높일 수 있을 것으로 기대한다"며 "현장 조사와 연구를 바탕으로 데이터에 기반한 안전하고 효율적인 농작물 관리를 지원하겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com