행안부, 조지아와 AI·디지털정부 협력 MOU…코카서스 진출 거점 구축

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트빌리시에 2028년까지 '디지털정부 협력센터' 운영

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 조지아와 인공지능(AI)·디지털정부 분야 협력을 확대하고 코카서스 지역 진출에 나선다. 조지아 수도 트빌리시에 '디지털정부 협력센터'를 설치하고 국내 정보통신기술(ICT) 기업의 현지 진출도 지원한다.

행정안전부는 윤호중 장관이 8일 정부서울청사에서 방한 중인 파아타 살리아(Paata Salia) 조지아 법무부 장관을 만나 '디지털정부 분야 협력'에 관한 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

이번 MOU는 양국 간 AI·디지털정부 분야 협력 방안을 구체화하고 디지털정부 협력센터를 중심으로 지속 가능한 협력체계를 구축하기 위해 마련됐다.

조지아 법무부는 2020년 디지털거버넌스청(DGA)을 설립한 이후 전자정부 서비스 표준화와 상호운용성 강화에 주력하고 있다. 특히 한국의 '정부24'와 유사한 전자정부 통합포털 'my.gov.ge'를 중심으로 디지털정부 서비스를 확대하고 있다.

조지아 정부는 이 과정에서 한국의 디지털정부 정책과 기술을 도입하기 위한 협력 확대를 지속적으로 요청해 왔다.

이번 MOU에 따라 정부는 2026년부터 2028년까지 3년간 조지아 수도 트빌리시에 디지털정부 협력센터를 운영한다.

협력센터는 한국의 AI·디지털정부 모델을 조지아뿐 아니라 코카서스 지역으로 확산시키는 거점 역할을 맡는다. 코카서스는 흑해와 카스피해 사이에 위치해 유럽과 아시아를 연결하는 교역·물류의 지정학적 요충지다.

행안부는 협력센터에 전문 인력을 파견해 AI와 디지털정부 분야 법·제도 자문을 제공하고 정보시스템 시범 구축 등의 협력사업을 추진한다.

올해는 조지아 디지털정부 포털 고도화 전략과 로드맵을 수립하고 한국의 공공 AI 활용 사례와 관련 정책을 자문할 예정이다. 조지아 공무원을 한국으로 초청해 디지털정부 관련 역량 강화 연수도 실시한다.

국내 ICT 기업의 조지아 진출 지원도 강화한다. 정부는 협력센터를 통해 국내 혁신 ICT 기업들이 향후 조지아 정부가 추진하는 AI·디지털정부 관련 사업에 참여하고 수주 기회를 확보할 수 있도록 지원할 방침이다.

행안부는 현재 세르비아와 페루, 온두라스, 캄보디아, 이집트, 우즈베키스탄 등 6개국에서 디지털정부 협력센터를 운영하고 있다.

올해 조지아와 콜롬비아에 협력센터를 추가해 전 세계 8개 거점으로 디지털정부 협력 네트워크를 확대할 계획이다.

윤 장관은 "이번 양해각서 체결을 계기로 한국의 우수한 인공지능·디지털정부 모델이 조지아를 포함한 코카서스 지역으로 확산되고, 국내 기업들의 현지 진출도 더욱 활발히 이루어질 것으로 기대한다"고 말했다.

이어 "정부는 앞으로도 디지털정부 협력센터를 거점으로 한국의 인공지능·디지털정부 모델을 세계 곳곳으로 확산시켜 나가겠다"고 밝혔다.

abc123@newspim.com