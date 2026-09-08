韩国3500亿美元对美投资首个项目或落地得州电厂

纽斯频通讯社首尔9月8日电 据韩国国会及有关部门7日消息，韩国政府正研究将美国得克萨斯州恩西纳尔（Encinal）燃气联合循环火力发电厂建设项目作为韩美双方此前达成的3500亿美元对美投资计划的首个项目。

图为当地时间25日，韩国总统李在明（右）在白宫前同美国总统特朗普寒暄。【图片=路透社、纽斯频通讯社】

据悉，韩国产业通商部当天在国会举行的执政党与政府协商闭门会议上，向执政党议员报告了对美投资相关进展。

政府预计在向国会正式报告后，于18日前后公布包含得州火力发电厂项目合同内容的韩美投资协议。韩美双方当天预计将最终签署谅解备忘录（MOU）。

韩美两国政府目前还在讨论是否在相关协议中原则性写入推进建设8座核电机组以及参与阿拉斯加天然气开发项目等内容。

产业部在会上表示，美方上月提出将对美投资基金以"综合框架"方式用于美国核电建设，韩方目前正在对此进行研究。

此前，韩国在与美国进行贸易谈判时同意实施规模达3500亿美元的对美投资，其中包括2000亿美元战略投资和1500亿美元造船合作资金。

一座大型核电机组建设成本约为150亿美元。如果8座核电机组全部建设，总投资规模约为1200亿美元。

不过，产业部7日通过新闻稿表示，韩美两国目前正在就发掘对美投资核电项目开展多方面磋商，具体事项尚未确定。

韩国执政党共同民主党当天也表示，相关问题属于"敏感且复杂的外交事项"，希望媒体谨慎报道。该党同时对将"在国会以外获得的信息或推测"报道为执政党与政府沟通内容表示担忧。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社