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경남대·금오공대·고려대 세종캠퍼스 등 6곳 초광역 인재양성 거점 선정

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AI 핵심 요약

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  • 교육부가 8일 초광역 성장엔진 인재육성사업 6개 대학을 선정했다
  • 경남대 등은 2030년까지 전략산업 인재 1만4000명 양성한다
  • 광주·부산·충남이 S등급을 받아 성과예산을 더 배분받는다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

반도체·AI로봇·재생에너지 등 육성…4년간 모델별 최대 600억원
2030년까지 지역인재 1.4만명 목표…광주·부산·충남은 S등급

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 경남대와 국립금오공대·고려대 세종캠퍼스·국립목포대·우석대·단국대가 '초광역 성장엔진 인재육성사업' 주관대학으로 선정됐다. 이들 대학은 지방정부·기업과 협력해 2030년까지 반도체와 인공지능(AI)·재생에너지 등 지역 전략산업 인재 약 1만4000명을 양성한다.

8일 교육부에 따르면 이번에 선정된 모델은 모두 6개다. 경남·인천·강원은 경남대를 주관대학으로 제조 인공지능전환(AX)과 AI로봇 분야 인재를 키운다. 경북·대구는 국립금오공대를 중심으로 반도체 첨단소재부품과 AI 제조로봇 분야 인재양성에 나선다.

경남대와 국립금오공대·고려대 세종캠퍼스·국립목포대·우석대·단국대가 정부의 '초광역 성장엔진 인재육성사업' 주관대학으로 선정됐다. [AI 일러스트=챗GPT]

세종·충북은 고려대 세종캠퍼스를 거점으로 반도체 분야를 육성한다. 전남·광주는 국립목포대를 중심으로 재생에너지 분야 인재를 양성한다. 전북·경기는 우석대가 수소와 피지컬AI 분야를 맡는다. 충남·경기·대구는 단국대를 중심으로 AI 기반 첨단바이오 인재를 육성한다.

교육부는 지방정부와 대학·기업이 함께 제안한 19개 모델 가운데 지역 산업 수요와 혁신성 및 실행 가능성 등을 평가해 6개를 선정했다. 선정된 각 모델에는 약 4년 동안 매년 최대 150억원이 투입된다. 모델별 최대 지원 규모는 600억원이다.

사업은 행정구역을 넘어 산업·경제권을 하나의 인재양성 권역으로 묶는 것이 특징이다. 여러 지역의 대학이 교육과정을 공동 운영하고 기업이 교육과 연구에 직접 참여한다. 현장실습과 취업·창업 지원뿐 아니라 대학의 연구성과를 기술이전과 사업화까지 연결해 지역에서 배운 학생이 해당 지역 산업에 정착하도록 하는 구조다.

경북·대구 모델은 국립금오공대를 비롯한 8개 대학이 학사제도와 교육과정을 연계한다. 지역 전체를 하나의 취업권으로 묶어 반도체 소재·부품·장비와 AI 제조로봇 분야 인재 3000명을 양성하는 것이 목표다.

세종·충북 모델에서는 대학들이 반도체 소재·장비부터 설계와 전·후공정까지 아우르는 공동 마이크로디그리 과정을 운영한다. SK하이닉스 등 지역 기업도 교육과정 개발과 현장형 교육에 참여한다.

전북·경기 모델은 수소기업이 참여하는 교과목과 실험·실습 중심 교육을 운영한다. 고교에서 대학을 거쳐 지역 취업까지 이어지는 체계를 구축하고 수소·피지컬AI 전문인력 2000명 양성을 추진한다.

교육부는 초광역 인재양성 모델 선정과 함께 지역성장 인재양성체계(앵커)의 첫 연차점검 결과도 공개했다. 17개 광역지방자치단체를 대상으로 지난해 지방정부와 대학의 협력체계와 사업 추진 과정 등을 평가했다.

광주·부산·충남이 가장 높은 S등급을 받았다. 강원·경기·경남·대전·울산은 A등급으로 평가됐다. 경북·대구·인천·전남·제주는 B등급을 받았다. 서울·세종·전북·충북은 C등급이었다.

평가에서는 지방정부와 대학 간 협력체계 구축과 지역 특화 계약학과 운영 및 산업현장 연계 등이 우수 사례로 꼽혔다. 일부 지역은 과제 선정 기준이 불명확하거나 사업별 성과지표의 편차가 크다는 지적을 받았다. 개별 프로젝트가 서로 연계되지 않고 분절적으로 운영되는 문제도 개선 과제로 제시됐다.

교육부는 연차점검 결과에 따라 약 4000억원의 성과예산을 지역별로 차등 배분한다. 기존 지원액 일부를 포함하면 지역별 지원 규모는 2025년 기준값 대비 C등급이 약 80% 수준이고 S등급은 최대 약 120% 수준이 될 전망이다. 이의신청을 거쳐 9월 중 최종 지원액을 확정한다.

최은옥 교육부 차관은 "지역에서 나고 자란 인재가 지역대학에서 배우고 지역기업의 핵심 인재로 성장하는 선순환 생태계를 만드는 것이 균형발전의 핵심"이라며 "지역별 인재양성 체계가 지역에서의 정주 확대 등 실질적 성과로 이어질 수 있도록 계속 지원해 나가겠다"고 밝혔다.

jane94@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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