경남대·금오공대·고려대 세종캠퍼스 등 6곳 초광역 인재양성 거점 선정

반도체·AI로봇·재생에너지 등 육성…4년간 모델별 최대 600억원

2030년까지 지역인재 1.4만명 목표…광주·부산·충남은 S등급

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 경남대와 국립금오공대·고려대 세종캠퍼스·국립목포대·우석대·단국대가 '초광역 성장엔진 인재육성사업' 주관대학으로 선정됐다. 이들 대학은 지방정부·기업과 협력해 2030년까지 반도체와 인공지능(AI)·재생에너지 등 지역 전략산업 인재 약 1만4000명을 양성한다.

8일 교육부에 따르면 이번에 선정된 모델은 모두 6개다. 경남·인천·강원은 경남대를 주관대학으로 제조 인공지능전환(AX)과 AI로봇 분야 인재를 키운다. 경북·대구는 국립금오공대를 중심으로 반도체 첨단소재부품과 AI 제조로봇 분야 인재양성에 나선다.

경남대와 국립금오공대·고려대 세종캠퍼스·국립목포대·우석대·단국대가 정부의 '초광역 성장엔진 인재육성사업' 주관대학으로 선정됐다. [AI 일러스트=챗GPT]

세종·충북은 고려대 세종캠퍼스를 거점으로 반도체 분야를 육성한다. 전남·광주는 국립목포대를 중심으로 재생에너지 분야 인재를 양성한다. 전북·경기는 우석대가 수소와 피지컬AI 분야를 맡는다. 충남·경기·대구는 단국대를 중심으로 AI 기반 첨단바이오 인재를 육성한다.

교육부는 지방정부와 대학·기업이 함께 제안한 19개 모델 가운데 지역 산업 수요와 혁신성 및 실행 가능성 등을 평가해 6개를 선정했다. 선정된 각 모델에는 약 4년 동안 매년 최대 150억원이 투입된다. 모델별 최대 지원 규모는 600억원이다.

사업은 행정구역을 넘어 산업·경제권을 하나의 인재양성 권역으로 묶는 것이 특징이다. 여러 지역의 대학이 교육과정을 공동 운영하고 기업이 교육과 연구에 직접 참여한다. 현장실습과 취업·창업 지원뿐 아니라 대학의 연구성과를 기술이전과 사업화까지 연결해 지역에서 배운 학생이 해당 지역 산업에 정착하도록 하는 구조다.

경북·대구 모델은 국립금오공대를 비롯한 8개 대학이 학사제도와 교육과정을 연계한다. 지역 전체를 하나의 취업권으로 묶어 반도체 소재·부품·장비와 AI 제조로봇 분야 인재 3000명을 양성하는 것이 목표다.

세종·충북 모델에서는 대학들이 반도체 소재·장비부터 설계와 전·후공정까지 아우르는 공동 마이크로디그리 과정을 운영한다. SK하이닉스 등 지역 기업도 교육과정 개발과 현장형 교육에 참여한다.

전북·경기 모델은 수소기업이 참여하는 교과목과 실험·실습 중심 교육을 운영한다. 고교에서 대학을 거쳐 지역 취업까지 이어지는 체계를 구축하고 수소·피지컬AI 전문인력 2000명 양성을 추진한다.

교육부는 초광역 인재양성 모델 선정과 함께 지역성장 인재양성체계(앵커)의 첫 연차점검 결과도 공개했다. 17개 광역지방자치단체를 대상으로 지난해 지방정부와 대학의 협력체계와 사업 추진 과정 등을 평가했다.

광주·부산·충남이 가장 높은 S등급을 받았다. 강원·경기·경남·대전·울산은 A등급으로 평가됐다. 경북·대구·인천·전남·제주는 B등급을 받았다. 서울·세종·전북·충북은 C등급이었다.

평가에서는 지방정부와 대학 간 협력체계 구축과 지역 특화 계약학과 운영 및 산업현장 연계 등이 우수 사례로 꼽혔다. 일부 지역은 과제 선정 기준이 불명확하거나 사업별 성과지표의 편차가 크다는 지적을 받았다. 개별 프로젝트가 서로 연계되지 않고 분절적으로 운영되는 문제도 개선 과제로 제시됐다.

교육부는 연차점검 결과에 따라 약 4000억원의 성과예산을 지역별로 차등 배분한다. 기존 지원액 일부를 포함하면 지역별 지원 규모는 2025년 기준값 대비 C등급이 약 80% 수준이고 S등급은 최대 약 120% 수준이 될 전망이다. 이의신청을 거쳐 9월 중 최종 지원액을 확정한다.

최은옥 교육부 차관은 "지역에서 나고 자란 인재가 지역대학에서 배우고 지역기업의 핵심 인재로 성장하는 선순환 생태계를 만드는 것이 균형발전의 핵심"이라며 "지역별 인재양성 체계가 지역에서의 정주 확대 등 실질적 성과로 이어질 수 있도록 계속 지원해 나가겠다"고 밝혔다.

jane94@newspim.com