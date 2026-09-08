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유학생 30만 시대…교육부, 부실대학 모집 막고 한국어 기준 높인다

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  • 교육부가 8일 외국인유학생 인재양성 혁신전략을 추진했다
  • 유학생 정책을 유치 확대서 교육·취업·정착 관리로 바꿨다
  • 부실대 제재 강화하고 첨단산업·지역인재 유치도 늘린다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

유학원 허위광고·허위학력 검증 강화…미인증·경영위기대학 비자 제한
GKS 이공계 비중 45%로 확대…지역산업 연계 '우수학과 인증제' 신설

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부는 외국인 유학생 정책을 유치, 규모 확대에서 교육의 질과 우수인재 양성 중심으로 전환하는 '외국인유학생 인재양성 혁신전략'을 추진한다고 8일 밝혔다.

올해 국내 외국인 유학생은 30만7464명으로 2023년 정부가 '스터디 코리아 300K 프로젝트'를 통해 세운 2027년 30만명 유치 목표를 1년 앞당겨 넘어섰다. 유학생은 2023년 18만2000명에서 2024년 20만9000명, 지난해 25만3000명으로 늘어난 데 이어 올해 30만명을 돌파했다.

교육부는 외국인 유학생 정책을 유치 규모 확대에서 교육의 질과 우수인재 양성 중심으로 전환하는 '외국인유학생 인재양성 혁신전략'을 추진한다. [AI 일러스트=챗GPT]

교육부는 앞으로 유학생 수를 늘리는 데 초점을 맞추기보다 입학부터 교육과 취업·정착까지 전 과정을 관리하는 방향으로 정책을 바꾼다. 모집 과정의 투명성을 높이고 대학의 교육·관리 책임을 강화하는 한편 첨단산업과 지역에 필요한 우수인재는 별도로 집중 지원한다.

우선 해외 유학원을 통한 유학생 모집 관리가 강화된다. 지난해 대학 전수조사에서 학위과정 유학생 모집에 유학원을 활용한다고 답한 대학은 149곳으로 전체 응답 대학의 43.6%였다. 일부 유학원에서는 허위 학위 제출이나 과장 광고, 불법 취업 유도 등의 문제가 발생한 것으로 파악됐다.

교육부는 대학과 유학원 사이에 '모집대행 표준협약서'를 도입한다. 협약서에는 교육과정과 학위정보, 취업 가능 요건을 정확하게 알리도록 하고 비자 발급이 거부돼 입학이 취소될 경우 대학이 유학생 계좌로 등록금을 직접 돌려주는 내용 등을 담는다. 향후 법령 개정을 통해 주요 내용을 의무화하는 방안도 추진한다.

허위 학력을 막기 위한 검증 절차도 강화한다. 대학 내 자체 검증위원회 운영 등을 담은 '고등교육 자격인정 가이드라인'을 마련하고 국가학위정보센터를 통해 해외 학위 정보와 검증 업무를 지원한다. 한국유학종합시스템에서는 대학 정보부터 원서 접수와 전형료 결제까지 연계하는 서비스를 확대한다.

대학의 유학생 교육 수준을 평가하는 교육국제화역량인증제도 손질한다. 현재 대학이 일부 평가지표를 선택할 수 있는 방식에서 벗어나 유학생 교육·관리에 중요한 항목을 필수지표로 전환한다. 공인 한국어·영어 능력 기준을 충족하는 학생 비율도 올해 40%에서 2027년 45%, 2028년 50%, 2029년 55%, 2030년 60%까지 단계적으로 높일 계획이다.

부실 대학에는 유학생 모집 자체를 제한한다. 대학기관평가 미인증 대학이나 2년 연속 경영위기대학은 교육국제화역량인증제 최하위 단계로 분류해 신규 유학생 비자 발급을 제한한다. 과도한 집중수업이나 인권침해 등 문제가 발생한 대학에는 불시 현장점검도 실시한다.

유학생의 국내 생활과 취업 지원도 확대한다. 대학과 지역사회의 교류 프로그램을 늘리고 한국유학종합시스템을 통해 모국어 기반 24시간 AI 챗봇 상담을 제공한다. 2027년부터는 한국의 채용 절차와 직종별 정보, 직장문화 등을 담은 취업 가이드북을 발간하고 관심 지역과 직군에 맞춘 채용공고도 제공할 계획이다.

첨단산업 분야 우수인재 유치도 강화한다. 정부초청장학생(GKS) 석·박사 과정의 이공계 비중을 지난해 40.9%, 올해 43%에서 2027년 45%까지 높인다. 연구 성과가 우수한 석사 장학생이 박사 과정까지 이어갈 수 있도록 지원하고 연구 우수 장려금과 비자 우대 방안도 검토한다.

2027년에는 '해외인재 우수학과 인증제'도 새로 도입한다. 지역산업과 연계한 교육과정을 운영하고 유학생의 지역 취업·정착 성과가 높은 학과를 선정해 재정 지원과 장학생 배정 등을 연계한다. 교육부는 관련 법 개정과 함께 올 하반기 제5주기 교육국제화역량인증제 기본계획을 마련할 예정이다.

jane94@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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