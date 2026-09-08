2027 수능 지원자 55만1864명…재학생 줄고 졸업생 1만3784명 늘었다

졸업생 17만3706명·비중 31.5%…재학생은 1만6506명 감소

사탐만 선택 69.6%로 급증…수학 '확률과 통계' 선택도 64.9%

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 한국교육과정평가원은 2027학년도 대학수학능력시험 응시원서 접수 결과 총 55만1864명이 지원했다고 8일 밝혔다.

전체 지원자는 지난해 55만4174명보다 2310명(0.4%) 줄었다. 재학생 감소 폭이 컸지만 졸업생과 검정고시 등 지원자가 늘면서 전체 인원 감소 폭은 크지 않았다.

2027학년도 대학수학능력시험(수능) 지원자 현황. [AI 일러스트=챗GPT]

재학생은 35만5391명으로 전년보다 1만6506명(4.4%) 줄었다. 전체 지원자에서 차지하는 비중도 67.1%에서 64.4%로 2.7%포인트(p) 낮아졌다. 반면 졸업생은 17만3706명으로 1만3784명(8.6%) 늘었다. 졸업생 비중은 28.9%에서 31.5%로 2.6%p 높아졌다. 검정고시 등 기타 지원자는 2만2767명으로 412명 증가해 전체의 4.1%를 차지했다.

성별로는 남학생이 28만3216명으로 전체의 51.3%, 여학생이 26만8648명으로 48.7%였다. 전년과 비교하면 남학생은 528명, 여학생은 1782명 줄었다.

영역별로는 국어 54만5251명(98.8%), 수학 51만8939명(94.0%), 영어 53만7066명(97.3%), 탐구 53만1676명(96.3%)이 지원했다. 한국사는 모든 수험생이 응시한다. 탐구 지원자는 전년보다 5199명 감소했지만 제2외국어·한문 지원자는 1만8707명 늘었다.

국어에서는 '화법과 작문' 쏠림이 커졌다. 국어 지원자 가운데 화법과 작문 선택자는 40만7493명으로 74.7%를 차지했다. 지난해 68.4%보다 6.3%p 높다. '언어와 매체'는 13만7758명으로 25.3%였다.

수학에서도 비슷한 흐름이 나타났다. '확률과 통계' 선택자는 33만6539명으로 수학 지원자의 64.9%였다. 전년 57.1%보다 7.8%p 높아졌다. 반면 '미적분'은 16만8199명으로 32.4%를 차지해 지난해 39.9%보다 7.5%p 낮아졌다. '기하'는 1만4201명으로 2.7%였다.

탐구 영역에서는 사회탐구 선택 증가가 두드러졌다. 사회·과학탐구 지원자 52만7255명 가운데 사회탐구 과목만 선택한 수험생은 36만7073명으로 69.6%를 차지했다. 지난해 61.0%보다 8.6%p 상승했다. 과학탐구만 선택한 수험생은 7만5036명으로 14.2%에 그쳤다. 전년 22.7%와 비교하면 8.5%p 낮아졌다.

사회탐구 1과목과 과학탐구 1과목을 함께 고른 수험생은 8만5146명으로 16.1%였다. 탐구 영역에서 최대 선택 가능 과목인 2과목을 모두 고른 지원자는 52만4234명으로 전체 탐구 지원자의 98.6%에 달했다.

사회·과학탐구 과목 가운데 가장 많은 선택을 받은 과목은 '사회·문화'였다. 29만8188명이 선택해 사회·과학탐구 지원자의 56.6%를 차지했다. '생활과 윤리'는 26만703명으로 뒤를 이었다. 과학탐구에서는 '지구과학Ⅰ' 8만2792명, '생명과학Ⅰ' 7만4298명 순으로 많았다. 물리학Ⅰ은 3만4502명, 화학Ⅰ은 2만884명이 선택했다.

직업탐구 지원자는 4421명으로 탐구 지원자의 0.8%였다. 이 가운데 4280명(96.8%)이 전문 공통과목인 '성공적인 직업생활'을 선택했다.

제2외국어·한문 영역 지원자는 12만1209명으로 전체의 22.0%였다. 전년 10만2502명보다 18.3% 증가했다. 과목별로는 일본어Ⅰ이 3만8954명(32.1%)으로 가장 많았고 한문Ⅰ 2만9815명, 중국어Ⅰ 1만4396명, 아랍어Ⅰ 1만2587명 순이었다.

응시원서 접수와 변경은 지난 8월 24일부터 9월 4일까지 시험지구 교육지원청과 학교에서 진행됐다. 올해부터 전국에 도입된 수능 응시원서 온라인 사전 입력 시스템은 전체 지원자의 93.9%인 51만8214명이 이용했다. 재학생은 99.1%, 졸업생 등은 84.6%가 시스템을 활용했다. 2027학년도 수능은 오는 11월 19일 실시된다.

jane94@newspim.com