韩央行：第二季度GDP环比增0.6%

纽斯频通讯社首尔9月8日电 韩国银行（央行）8日公布的数据显示，2026年第二季度韩国实际国内生产总值（GDP）环比增长0.6%，与7月公布的初步数据一致。受半导体等IT产品出口增长以及贸易条件改善等因素带动，实际国民总收入（GNI）环比增长3.1%，同比增长15.6%。

【插图=AI生成、周钰涵 记者】

数据显示，第二季度实际GDP同比增长3.7%。随着部分季度最后一个月实际数据得到反映，建筑投资和知识产权产品投资增速较此前公布数据分别上调0.1个百分点，政府消费增速下调0.1个百分点。

从经济活动看，制造业和服务业成为经济增长主要动力。制造业环比增长1.4%，服务业增长1.0%，建筑业则因土木工程建设减少，环比下降1.9%。

从支出项目看，民间消费环比增长0.4%。建筑投资下降0.1%，设备投资增长0.2%，知识产权产品投资增长3.4%，后者主要受研发和软件投资增加带动。

出口环比增长1.3%，主要受半导体以及机械和设备等产品出口增加带动；进口增长0.7%，主要受汽车以及机械和设备等进口增加影响。

韩国银行数据显示，第二季度实际GNI环比增长3.1%，明显高于实际GDP的0.6%。虽然实际国外净要素收入由11.6万亿韩元减少至7.9万亿韩元，但贸易条件改善使实际贸易收益由38.7万亿韩元大幅增加至58.5万亿韩元。

实际GNI同比增长15.6%，为1988年第四季度增长15.7%以来最高水平。

名义经济指标也大幅增长。第二季度名义GDP环比增长9.2%，同比增长26.4%，同比增速为1979年第三季度增长27.7%以来最高。名义GNI环比增长8.8%，同比增长26.4%。

第二季度韩国国内总投资率为24.2%，较上一季度下降1.1个百分点。家庭净储蓄率为9.7%，较上一季度提高0.9个百分点。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社