'2026년 젊은 건축가상', 나종원·김민호·신성진·손경민 수상자로 선정

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 문화체육관광부(장관 최휘영)는 새건축사협의회, 한국건축가협회, 한국여성건축가협회와 함께 '2026년 젊은 건축가상' 수상자로 나종원(Of Architecture limited), 김민호(㈜코드아키텍츠건축사사무소), 신성진·손경민(㈜볼드아키텍츠건축사사무소) 등 3개 팀을 선정했다.

2026년 젊은 건축가상 수상자로 선정된 나종원, 김민호 건축가. [사진=고인수, ㈜코드아키텍츠건축사사무소]

이번 공모에는 총 42개 팀이 지원했으며, 1차 서류심사와 2차 공개심사를 통해 수상자를 결정했다. 심사위원회(위원장 김용미)는 건축가로서의 기본기와 태도, 건축적 생각의 발전 과정, 사회와 도시에 대한 이해, 건축의 공공적 역할에 대한 인식 등을 종합적으로 평가했으며, 특히 작품의 완성도뿐만 아니라 건축가로서의 진정성과 사회에 긍정적인 영향을 미치고자 하는 의지를 중요하게 살펴 수상자를 선정했다.

2026년 젊은 건축가상 수상자로 선정된 손경민, 신성진 건축가. [사진=㈜볼드아키텍츠건축사사무소]

문체부는 2008년부터 우수한 신진 건축가를 발굴·양성하기 위해 '젊은 건축가상'을 운영해 오고 있으며, 선정된 건축가들에게 장관상을 수여하고 있다. 올해 시상식은 10월 '대한민국 건축문화제'에서 열리며, 문화제에서는 수상자들의 작품과 건축적 성과를 전시로 선보일 예정이다.

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