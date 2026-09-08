韩法首脑会谈在即 或讨论霍尔木兹海峡问题

纽斯频通讯社首尔9月8日电 正在法国进行国事访问的韩国总统李在明将于当地时间8日与法国总统埃马纽埃尔·马克龙举行首脑会谈，双方是否将就霍尔木兹海峡安全合作展开讨论受到关注。

资料图：韩国总统李在明（右）同法国总统马克龙握手。【图片=总统府提供】

总统府青瓦台一名官员7日在巴黎新闻中心接受记者采访时表示，霍尔木兹海峡稳定关系到韩国原油进口安全以及国民和国家安全，李在明"在这一问题上有很多需要考虑的事项"。

不过，这名官员表示，目前难以说明此次韩法首脑会谈将以何种议题、何种方式讨论霍尔木兹海峡问题，相关情况可能需要待会谈结束后再作说明。

青瓦台另一名高级官员此前表示，不能排除霍尔木兹海峡问题成为此次韩法首脑会谈议题的可能性。法国是最早积极推动有关霍尔木兹海峡通航国际合作的国家之一，法国与韩国此前也就相关问题进行过磋商。马克龙今年4月访韩期间举行的首脑会谈同样讨论了这一问题。

目前，法国正与英国一道推动国际合作，以保障霍尔木兹海峡航行自由。

今年4月韩法首脑会谈期间，李在明与马克龙就合作确保霍尔木兹海峡安全海上运输通道达成共识。

李在明当时在韩法联合新闻发布会上表示，双方决定分享政策经验和战略，共同应对中东战争引发的经济和能源危机，并为消除全球经济不确定性共同努力。

李在明还表示，双方确认将扩大核能和海洋领域合作，以加强能源安全，同时就确保霍尔木兹海峡安全海上运输通道开展合作。

马克龙表示，双方在相当多的问题上达成共识，同时仍有许多问题需要解决。应在国际层面明确应对中东危机以及推动缓解冲突进程的条件，并推动霍尔木兹海峡恢复通行。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社