경남에너지 등 도시가스 3사, 집중호우 피해 복구 성금 1억원 전달

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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 도내 도시가스 3사가 최근 집중호우로 피해를 입은 거제·통영 지역 이재민 지원에 나섰다.

7일 경남도청에서 열린 '집중호우 피해복구 성금 전달식'에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 김재헌 지에스이 상무, 신창동 경남에너지 대표, 박완수 경남도지사, 김인석 경동도시가스 상무, 정영식 경남사회복지공동모금회장. [사진=경남에너지] 2026.09.07

경남에너지 등 경남 도내 도시가스 3사는 7일 경남도청에서 집중호우 피해를 입은 거제·통영 지역의 신속한 피해복구와 이재민 지원을 위해 성금 1억 원을 전달했다고 밝혔다.

전달식에서는 박완수 경남지사와 각 도시가스 3사 대표, 모금기관인 경남사회복지공동모금회 정영식 회장이 참석했다.

신창동 경남에너지 대표는 "갑작스러운 집중호우로 피해를 입은 거제·통영 지역 주민들이 하루빨리 일상으로 돌아갈 수 있기를 바란다"며 "도시가스 3사가 함께 마련한 성금이 피해지역 복구와 주민 생활 안정에 조금이나마 도움이 되길 바란다"고 말했다.

신 대표는 "집중호우 발생 이후 피해지역 도시가스 공급시설에 대한 긴급 안전점검과 복구 활동을 실시하는 등 추가 피해 예방과 안정적인 가스 공급을 위해 대응하고 있다"면서 "앞으로도 지역사회의 재난과 위기 상황에서 기업의 사회적 책임을 다하고 지역사회와 함께 피해를 극복해 나갈 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 강조했다.

도시가스 3사는 지난해 4월 산청·하동 산불 피해 복구를 위해 총 1억 8000만 원을 기탁하는 등 재난 피해 주민의 일상 회복과 지원에 힘을 보태왔다.

박완수 지사는 "지난해에 이어 올해도 재해로 어려움을 겪고 있는 도민들을 위해 성금을 기탁해 주신 도시가스 3사에 감사드린다"며 "피해를 입은 도민들이 하루빨리 일상으로 돌아갈 수 있도록 성금이 필요한 곳에 잘 전달되도록 하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com