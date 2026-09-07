경남에너지 등 도시가스 3사, 집중호우 피해 복구 성금 1억원 전달

AI 핵심 요약beta
- 경남 도시가스 3사가 7일 거제·통영 이재민에 성금 1억 원을 전달했다.
- 3사는 경남도청에서 성금을 내고 피해복구와 생활안정을 지원했다.
- 또 피해지역 공급시설 긴급 점검을 진행하며 안전 확보에 나섰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 도내 도시가스 3사가 최근 집중호우로 피해를 입은 거제·통영 지역 이재민 지원에 나섰다.
경남에너지 등 경남 도내 도시가스 3사는 7일 경남도청에서 집중호우 피해를 입은 거제·통영 지역의 신속한 피해복구와 이재민 지원을 위해 성금 1억 원을 전달했다고 밝혔다.
전달식에서는 박완수 경남지사와 각 도시가스 3사 대표, 모금기관인 경남사회복지공동모금회 정영식 회장이 참석했다.
신창동 경남에너지 대표는 "갑작스러운 집중호우로 피해를 입은 거제·통영 지역 주민들이 하루빨리 일상으로 돌아갈 수 있기를 바란다"며 "도시가스 3사가 함께 마련한 성금이 피해지역 복구와 주민 생활 안정에 조금이나마 도움이 되길 바란다"고 말했다.
신 대표는 "집중호우 발생 이후 피해지역 도시가스 공급시설에 대한 긴급 안전점검과 복구 활동을 실시하는 등 추가 피해 예방과 안정적인 가스 공급을 위해 대응하고 있다"면서 "앞으로도 지역사회의 재난과 위기 상황에서 기업의 사회적 책임을 다하고 지역사회와 함께 피해를 극복해 나갈 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 강조했다.
도시가스 3사는 지난해 4월 산청·하동 산불 피해 복구를 위해 총 1억 8000만 원을 기탁하는 등 재난 피해 주민의 일상 회복과 지원에 힘을 보태왔다.
박완수 지사는 "지난해에 이어 올해도 재해로 어려움을 겪고 있는 도민들을 위해 성금을 기탁해 주신 도시가스 3사에 감사드린다"며 "피해를 입은 도민들이 하루빨리 일상으로 돌아갈 수 있도록 성금이 필요한 곳에 잘 전달되도록 하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com