부산시 "외국인 관광객 체류형 전환"…'행복한 부산' 관광 정책 본격 추진

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체류형 관광 활성화 및 수용태세 구축

지속가능 상생 생태계 조성 방안 제시

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 외국인 관광객 유례없는 증가세에 맞춰 단순 방문객 중심에서 체류·소비·만족으로 이어지는 질적 성장으로 관광 정책 패러다임을 전환한다.

시는 7일 오후 2시 부산역 유라시아플랫폼에서 관광업계 종사자와 지역 주민 등이 참석한 가운데 '머무는 관광, 행복한 부산 민생 간담회'를 개최했다고 밝혔다.

전재수 부산시장(가운데)이 7일 오후 2시 부산역 유라시아플랫폼에서 열린 '머무는 관광, 행복한 부산 민생 간담회'에서 인사말을 하고 있다.[사진=부산시] 2026.09.07

간담회는 지난 7월 기준 외국인 관광객 292만 명(전년 대비 46.1% 증가), 지출액 7423억 원(전년 대비 50.8% 증가)을 기록하는 등 양적 성장에 발맞춰 체류형 관광으로 질적 전환을 도모하기 위해 마련됐다.

이날 행사에는 전재수 부산시장을 비롯해 미식·숙박·의료·웰니스·마이스(MICE)·크루즈 등 관광 현장 종사자와 감천문화마을 주민 등 13명이 참석했다. 간담회에 앞서 전 시장은 부산역 관광안내소와 짐배송 서비스 플랫폼 '짐캐리'를 방문해 현장 근무자를 격려하고 관문 수용태세를 점검했다.

시는 부산역 유라시아플랫폼을 단순 교통 거점에서 글로벌 관광객을 맞이하는 '부산 관광 환대의 시작점'으로 전면 재편한다는 계획이다.

외국인 관광객 증가와 방문국 다변화에 따라 기존 안내 창구 중심의 고정형·대기형 안내 방식에서 현장 중심 안내체계로 전환한다. 부산역 대합실에는 디지털 키오스크를 설치하고 거주 외국인 유학생·주민을 전문 서포터즈로 양성·배치해 주요 동선별 이동형 다국어 안내를 제공한다.

현장에서 수집된 불편사항은 관문 수용태세 개선을 위한 정책 자료로 활용할 방침이다.

유라시아플랫폼은 맞춤형 여행 지원 서비스, 비짓부산패스 및 K-컬처 굿즈 판매, 무인 짐 보관 기능이 집적된 복합 관광 센터로 조성해 관광 안내 서비스 사각지대를 해소하고 외국인 관광객 이용 편의와 만족도를 높일 계획이다.

간담회에서는 시 관광마이스국장이 '경험을 소비하는 경제활력 관광 도시 부산'을 비전으로 4대 전략 및 핵심 추진과제를 발표했다.

4대 전략은 동-서 균형 체류형 관광 활성화, 고부가가치 관광산업 육성, 다채로운 콘텐츠와 글로벌 수준 수용태세 구축, 지속가능한 상생 생태계 조성이다.

시는 단순 방문객 수 중심의 '양적 지표'에서 벗어나 체류·소비·만족·재방문으로 이어지는 선순환 구조의 '질적 지표'로 관광 정책 패러다임을 전환하는 방안을 집중 논의했다. 이를 위해 숙박·미식 분야 현장 규제를 점검하는 한편 체류형 인프라 확충 방안을 모색했다.

동부산에 집중된 관광 축을 서부산권으로 확장하고 의료·웰니스·마이스 등 고부가가치 산업과의 유기적 연계를 강화해 관광객 체류 시간 확대를 유도할 계획이다.

관광 발전의 최종 목표인 '시민이 행복한 관광' 실현을 위해 주민 정주환경 불편 해소와 관광의 결실이 지역 상권과 시민 삶의 질 향상으로 이어지는 지속가능한 상생 모델 구축 방안도 논의했다.

전재수 시장은 "부산 관광이 유례없는 성장세를 보이는 지금이야말로 단순 방문을 넘어 오랫동안 머물고 즐기는 체류형 질적 성장으로 체질을 바꿀 최적기"라며 "현장에서 제기된 애로사항과 규제를 즉각 시정에 반영해 속도감 있게 개선하고, 관광의 결실이 지역 상권 활성화와 시민 삶의 질 향상으로 이어지는 상생 모델을 완성해 나가겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com