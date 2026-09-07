전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.09.07 (월) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
전국 부산·울산·경남

속보

더보기

사천시, 우주항공복합도시 조성 본격화…2040년 도시기본계획 수립

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 사천시가 7일 우주항공복합도시 조성을 본격 추진했다.
  • 남일대 해양관광시설과 원도심 재생 등 14개 사업을 밝혔다.
  • 2027년까지 복합도시 구역 지정·개발계획을 마칠 계획이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

14개 사업 중 해양관광과 재생 포함
시민 안전과 정주환경 개선 목표

[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 사천시가 우주항공청을 발판 삼아 '우주항공복합도시' 조성에 속도를 내고 있다. 

양재규 도시건설국장은 7일 오전 시청 브리핑룸에서 제5차 릴레이 언론 브리핑을 열고 "우주항공복합도시 건설과 해양관광시설 조성, 원도심 재생, 농촌 정주여건 개선을 포함한 도시건설 사업을 본격 추진한다"고 밝혔다.

양재규 경남 사천시 도시건설국장이 7일 오전 사천시청 브리핑룸에서 릴레이 브리핑을 통해 도시과, 건축과, 건설과, 도시재생과, 상하수도사업소가 추진 중인 14개 주요 사업의 진행 상황과 계획을 설명하고 있다.[사진=사천시] 2026.09.07

양 국장은 이날 도시과, 건축과, 건설과, 도시재생과, 상하수도사업소가 추진 중인 14개 주요 사업의 진행 상황과 계획을 설명했다.

도시과는 2040년 사천도시기본계획 수립과 관리계획 재정비를 추진한다. 사천시 전역 398.78㎢를 대상으로 하는 이번 계획은 우주항공복합도시 조성 등 변화된 여건을 반영해 장기적인 도시 공간 구조와 발전 방향을 담을 예정이다.

향촌동 남일대 유원지 일원에는 호텔과 리조트, 워케이션센터, 국민체육센터 등을 갖춘 체류형 해양관광시설이 들어선다. 총사업비는 3645억 원이며 민간투자 방식의 남일대리조트 건립사업과 남일미래 남일마레 지역활력타운 조성사업을 연계해 추진한다.

우주항공청이 위치한 용현면 일원에는 주거와 산업, 교육, 연구, 관광, 휴양 기능을 결합한 우주항공복합도시가 조성된다. 시는 2026년 9월 경남도에 도시개발구역 지정을 요청하고 2027년 6월까지 개발계획 수립과 고시를 마칠 계획이다.

건축 분야에서는 농막 설치를 희망하는 시민에게 가설건축물 축조신고에 필요한 배치도와 평면도를 무료로 작성해 주고 있다. 사천시는 2024년부터 2026년까지 360건의 도면 작성을 지원했으며 불법 건축물 예방과 민원 부담 완화를 위해 상시 운영할 방침이다.

신혼부부와 출산가구를 대상으로 한 주택구입 대출이자 지원사업도 이어간다. 대상자로 선정되면 대출잔액 5000만 원 한도에서 이자 3% 이내, 연 최대 150만 원까지 지원받을 수 있다. 올해는 220세대가 신청했으며 심사를 거쳐 50여 세대에 10월 중 지원금을 지급할 예정이다.

건설과는 생활 기반 확충과 재해 예방에 집중한다. 새신수도호를 대신할 100t 규모 차도선 1척을 2027년까지 건조해 도서 주민과 방문객의 해상교통 편의를 높일 계획이다. 송포동 일원에는 65~70면 규모의 건설기계 공영주기장을 조성하고 용현면 송지리 일원에서는 2.58㎞ 구간 생태하천 복원사업을 추진한다.

도시재생 분야에서는 사천읍 원도심에 2027년부터 2030년까지 200억 원을 들여 지·산·학 글로컬 현장 캠퍼스를 조성한다. 글로컬 라운지와 로컬스테이, 공용주차장, 테마형 보행로를 마련하고 우주항공청과 지역대학, 해외 대학과 연계한 교육과정도 운영할 예정이다.

농촌협약사업은 사천읍과 정동면, 용현면, 곤양면, 곤명면에서 2029년까지 총 290억 원 규모로 진행된다. 행정문화복합센터와 어울림문화센터, 커뮤니티센터 등 생활거점시설을 확충해 농촌지역의 생활서비스 접근성을 높인다.

선구동과 동서금동 일원의 망산공원지구에는 2030년까지 200억 원을 투입해 보행환경 개선과 돌봄·학습 공간 조성, 집수리와 빈집 정비를 병행한다.

상하수도 분야에서는 용강동 통합배수지가 공정률 95%로 마무리 단계에 들어갔다. 10월 준공을 목표로 하고 있으며 동지역 고지대의 출수 불량 해소에 도움이 될 전망이다. 동서금동과 벌용동, 향촌동 일원에서는 2027년 12월 완료를 목표로 도시침수 대응 하수관로 정비사업도 추진된다.

양재규 국장은 "이번 사업은 사천의 미래 성장 기반을 마련하는 동시에 시민이 체감할 수 있는 정주환경과 생활안전을 개선하기 위한 핵심 과제"라며 "우주항공복합도시 건설을 비롯한 주요 사업이 계획대로 추진되도록 행정력을 집중하겠다"고 말했다.

m25322532@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
사진
서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동