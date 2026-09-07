세종시의회 교육안전위·강미애 교육감 "행정수도특별법 연내 처리"

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국회서 1인 릴레이 피켓 시위

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시의회 교육안전위원회가 행정수도 완성을 위한 특별법의 조속한 제정을 촉구하고 나섰다.

7일 시의회에 따르면 교육안전위원회는 이날 이재준 부위원장, 곽효정 의원, 유인호 의원(제1부의장), 강미애 세종교육감과 함께 서울 여의도 국회의사당을 찾아 행정수도특별법 연내 제정을 촉구하는 1인 릴레이 피켓 시위를 벌였다.

세종시의회 교육안전위원회와 강미애 세종시교육감이 7일 서울 여의도 국회의사당을 찾아 행정수도특별법 연내 제정을 촉구하는 1인 릴레이 피켓 시위를 벌였다. [사진=세종시의회] 2026.09.07 vincent977@newspim.com

이번 시위는 세종시의 행정수도 위상을 확립하고 이를 뒷받침할 법적 기반을 마련해야 한다는 세종시민의 뜻을 국회에 전달하기 위해 마련됐다.

교육안전위원회는 "행정수도 특별법이 제정되면 교육과 안전 분야에 대한 국가 차원의 지원과 사업 추진이 가능해져 세종시가 행정수도에 걸맞은 교육·안전 체계를 구축하는 데 도움이 될 것"이라고 강조했다.

특히 다양하고 자율적인 교육과정 운영, 행정기관·공공기관과 연계한 교육 인프라 강화, 안정적인 교육재정 확보, 통합 재난관리 체계 고도화, 도시 밀착형 생활안전망 확대 등이 가능해질 것으로 기대했다.

이 부위원장은 "수도권에 편중된 정치·경제·문화·행정을 재배치해 우리나라의 고른 성장을 도모하는 행정수도 특별법은 세종시만의 문제가 아니라 대한민국의 미래를 담보하는 법"이라고 말했다.

곽 의원은 "세종시는 우리나라의 소통 중심지가 될 지리적 여건을 갖추고 있고 중앙부처와 함께 시정을 운영한 경험도 축적돼 행정수도로서의 역할을 수행할 충분한 준비가 돼 있다"고 했다.

유 의원 "행정수도 특별법을 바라는 세종시의 마음은 지역의 이익만을 좇는 것이 아니라 대한민국을 위한 책임과 의무를 함께하겠다는 의미를 담고 있다"고 밝혔다.

손인수 교육안전위원장은 "행정수도특별법 연내 제정은 세종시의 위상을 한 단계 높이는 것은 물론 대한민국의 균형 있는 성장과 국가 지속가능발전을 위한 중요한 전환점이 될 것"이라며 조속한 법안 처리를 촉구했다.

강 교육감은 "행정수도 완성은 세종교육이 한 단계 더 도약할 수 있는 중요한 전환점"이라며 "세종교육계도 시민들의 뜻에 발맞춰 행정수도 완성을 위한 노력에 적극 동참하겠다"고 말했다.

vincent977@newspim.com