이준영, '포핸즈'서 깊어진 감정 연기…트라우마→천재 피아니스트 본능까지

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 이준영이 '포핸즈'에서 섬세한 감정 연기로 최정요의 복잡한 내면을 그려내며 존재감을 드러냈다.

이준영은 지난 5일과 6일 방송된 tvN 토일드라마 '포핸즈'에서 타고난 감각과 본능적인 음악성을 지닌 천재 피아니스트 최정요 역을 맡아 열연을 펼치고 있다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 포핸즈 이준영. [사진=tvN] 2026.09.07 moonddo00@newspim.com

지난 방송에서 최정요는 강비오(송강)와 노블리스 콘서트 무대에 올랐다. 그러나 공연장이 어머니가 세상을 떠난 장소라는 사실을 깨닫고 과거의 트라우마에 휩싸여 무대를 뛰쳐나갔다. 이후 비오의 도움으로 두려움을 이겨내고 다시 피아노 앞에 앉으며 두 사람의 깊어진 음악적 교감을 보여줬다.

정요의 남다른 음악적 재능도 본격적으로 빛을 발했다. 강승운(정진영) 앞에서 악보에 얽매이지 않은 자신만의 연주를 선보인 정요는 계산보다 본능과 감정으로 음악을 표현하는 특별한 재능을 인정받았다.

그러나 정요를 둘러싼 위기도 깊어졌다. 김실장(김민)의 등장으로 비오까지 위험에 휘말릴 상황에 놓인 데 이어, 승운이 정요에게 협연을 제안하면서 비오와의 관계에도 균열이 생긴 것. 정요는 자신보다 비오의 재능을 높이 평가하며 진심으로 친구를 감쌌지만, 오히려 이는 비오의 상처를 건드리며 앞으로 펼쳐질 두 사람의 갈등을 예고했다.

이준영은 트라우마가 되살아난 순간의 공포부터 피아노 앞에서 자유롭게 음악을 즐기는 모습까지 극과 극의 감정을 섬세하게 표현했다. 특히 굳어버린 표정과 흔들리는 눈빛, 떨리는 몸짓으로 정요의 불안을 생생하게 전달하는가 하면 연주 장면에서는 음악에 온전히 빠져드는 자유분방한 에너지로 천재 피아니스트 최정요의 특별함을 설득력 있게 완성했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 포핸즈 이준영. [사진=tvN] 2026.09.07 moonddo00@newspim.com

또한 자신에게 닥친 위협 속에서도 비오를 먼저 걱정하고 친구의 재능을 진심으로 두둔하는 모습을 따뜻하게 그려내 거친 외면 뒤 숨겨진 정요의 깊은 내면까지 입체적으로 담아냈다.

현재 군 복무 중인 이준영은 회차를 거듭할수록 깊어지는 최정요의 서사를 안정적인 연기력으로 이끌며 공백이 무색한 활약을 이어가고 있다. 음악을 통해 다시 꿈을 찾아가던 정요가 과거의 위협과 비오와의 갈등을 동시에 마주한 가운데, 이준영이 앞으로 그려갈 최정요의 성장에 기대가 모인다.

한편 이준영이 출연하는 '포핸즈'는 매주 토, 일 오후 9시 10분 tvN에서 방송된다.

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