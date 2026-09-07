세종교육청, '온마을늘봄터' 마을방과후 내실화 모색

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

53개 기관과 성과 점검·내년 사업 개선 방안 논의

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시교육청이 지역 53개 기관과 함께 올해 온마을늘봄터 운영 성과를 점검하고 현장 의견을 바탕으로 내년도 사업 내실화 방안을 모색했다.

시교육청은 7일 온마을늘봄터 운영 기관 담당자들이 참석한 가운데 '2026년 온마을늘봄터 기관 담당자 평가회'를 진행했다고 밝혔다.

세종시교육청이 7일 지역 53개 기관과 '2026년 온마을늘봄터 기관 담당자 평가회'를 진행했다. [사진=세종시교육청] 2026.09.07 vincent977@newspim.com

온마을늘봄터는 시교육청과 지역사회가 협력해 학생들에게 안전하고 촘촘한 방과후·돌봄 프로그램을 제공하는 지역사회 연계 마을방과후 사업이다.

올해는 아파트 단지 내 작은도서관과 다함께돌봄센터 등 지역 내 53개 기관이 참여해 학생들을 대상으로 다양한 방과후·돌봄 프로그램을 운영하고 있다.

기관별 분과협의에서는 각 기관의 운영 성과와 현장 경험을 공유하고 사업 추진 과정에서 겪은 어려움과 개선사항 등을 논의했다.

시교육청은 이번 평가회에서 제시된 기관별 특성과 현장 의견을 반영해 2027년 온마을늘봄터의 효율적인 운영 방향을 구체화할 계획이다. 지역사회와의 협력도 한층 강화할 방침이다.

서윤정 교육복지과장은 "온마을늘봄터는 지역사회와 함께하는 든든한 돌봄의 기반"이라며 "앞으로도 지역의 다양한 기관과 긴밀히 협력해 온마을늘봄터가 한 단계 더 발전할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

vincent977@newspim.com