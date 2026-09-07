강미애 세종교육감 "내년 업무·예산 편성 철저히 준비"

본청·직속기관 직원 대상 '9월 소통·공감의 날'서 강조

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 강미애 세종교육감이 직원들에게 내년도 주요 업무계획과 본예산 편성에 철저를 기해줄 것을 당부했다.

시교육청은 7일 본청 대강당에서 본청 및 직속기관 직원들을 대상으로 '2026년 9월 소통·공감의 날' 행사를 진행했다고 밝혔다.

세종시교육청은 7일 본청 및 직속기관 직원들을 대상으로 '2026년 9월 소통·공감의 날' 행사를 진행했다. [사진=세종시교육청] 2026.09.07 vincent977@newspim.com

이 자리에서 강 교육감은 9월 1일자 승진·전입 직원들에게 축하와 환영의 뜻을 전하고 내년도 주요 업무계획 수립과 본예산 편성에 대한 철저한 준비를 강조했다. 추석 명절을 앞두고 직원들에게 격려의 메시지도 전했다.

이날 명사 특강에서는 박전식 KBS대전방송총국장이 '언론은 이렇게 반응한다'를 주제로 60분간 강연했다. 특강에서는 언론의 관점에서 교육정책과 현안을 바라보는 방법과 함께 시민과 언론에 정책을 정확하고 효과적으로 전달하기 위한 소통의 중요성을 다뤘다.

강 교육감은 "9월은 내년 세종교육을 설계하는 매우 중요한 시기"라며 "각 부서에서 준비하는 주요 업무계획과 본예산이 정확하게 마련돼야 세종교육의 방향을 제대로 세우고 정책을 빈틈없이 추진할 수 있다"고 말했다.

그러면서 "앞으로도 업무에 실질적인 도움이 되는 다양한 주제의 특강과 소통 프로그램을 지속적으로 운영하겠다"며 "직원들의 직무 역량을 높이고 서로 배려하고 공감하는 건강한 직장문화를 만들어가는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

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