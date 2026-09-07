【韩股收盘】 KOSPI指数大涨4.61%站上6900点 半导体股领涨

纽斯频通讯社首尔9月7日电 韩国股市7日大幅上涨。受外资和机构投资者大规模买入以及半导体股走强带动，韩国综合股价指数（KOSPI）上涨4.61%，收于6995.39点；韩国创业板指数（KOSDAQ）上涨1.07%。

图为首尔汝矣岛的韩国交易所。【图片=纽斯频通讯社】

据韩国交易所消息，KOSPI当天较前一交易日上涨308.18点，收于6995.39点。外资和机构投资者分别净买入3.305万亿韩元和3.3813万亿韩元，成为推动股指上涨的主要力量；个人投资者则净卖出8.2565万亿韩元。

KOSPI市值排名靠前的股票多数上涨。其中，三星电子上涨5.68%，SK海力士上涨8.26%，三星电子优先股上涨4.18%，SK Square上涨8.07%，三星电机上涨3.78%，LG新能源上涨1.12%，现代汽车上涨2.48%，三星生物制剂上涨1.31%，三星生命上涨4.87%，KB金融上涨2.27%。

半导体大型股表现尤为强劲。分析认为，OpenAI发布新人工智能（AI）模型以及市场对英伟达扩大AI生态系统的预期推动美国半导体股走强，并带动资金流入韩国半导体板块，从而成为推动韩国股市上涨的重要因素。

KOSDAQ指数当天上涨8.69点，涨幅为1.07%，收于822.19点。与KOSPI市场不同，KOSDAQ市场个人投资者净买入2165亿韩元，而外资和机构分别净卖出1170亿韩元和1185亿韩元。

大信证券表示，韩国股市在外资和机构净买入带动下站稳6900点。尽管市场目前普遍认为9月美联储加息的可能性较高，且国际油价持续上涨，但半导体行业的强劲反弹仍推动股指走高。

外汇市场方面，首尔外汇市场美元兑韩元汇率当天较前一交易日下跌9.9韩元，收于1美元兑1340.5韩元。盘中美元兑韩元汇率一度降至1330韩元，为约1年11个月以来的盘中最低水平。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社