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[프로축구] 강원, '유병훈 감독 사퇴설' 안양 3-0 완파...광주 25경기 연속 무승 기록 타이

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  • 강원FC가 6일 안양을 3-0으로 완파했다
  • 카림·김건희·모재현이 연속골을 터뜨렸다
  • 강원은 10년 만에 안양전 승리를 거뒀다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임 대표팀 차출로 수비진에 공백이 생긴 강원FC가 FC안양을 완파하고 10년 만에 맞대결 승리를 거뒀다.

정경호 감독이 이끄는 강원은 6일 경기 안양종합운동장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 27라운드 원정경기에서 카림, 김건희, 모재현의 연속골을 앞세워 안양을 3-0으로 꺾었다.

[서울=뉴스핌] 강원 수비수 카림(왼쪽 첫 번째)이 6일 경기 안양종합운동장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 27라운드 원정경기에서 득점 직후 골 세리머니를 하고 있다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.09.06 football1229@newspim.com

최근 3경기에서 2무 1패에 그쳤던 강원은 4경기 만에 승리를 거두며 10승 10무 6패(승점 40)를 기록, 4위로 올라섰다. 반면 최근 유병훈 감독의 사퇴 의사 표명과 철회 과정으로 어수선했던 안양은 승점 34(8승 10무 9패)에 머물며 8위에 자리했다. 

강원이 K리그1에서 안양을 꺾은 것은 이번이 처음이다. 지난해 안양의 1부 승격 이후 다섯 차례 맞대결에서는 2무 3패에 그쳤다. K리그2 시절까지 범위를 넓히면 2016년 9월 28일 홈에서 안양을 3-0으로 꺾은 이후 약 10년 만의 승리다.

강원은 이날 정상 전력과 거리가 멀었다. 수비수 이기혁과 신민하, 미드필더 이승원이 2026 아이치·나고야 아시안게임 대표팀에 차출됐다. 송준석의 입대와 홍철의 퇴장 징계, 강투지의 부상까지 겹친 수비진에서는 카림, 서민우, 박호영으로 스리백을 구성했다. 급조된 수비진에서 선발 기회를 얻은 카림이 오히려 선제골의 주인공이 됐다.

전반 20분 강원이 상대 진영 중앙에서 프리킥을 얻었다. 김동현이 짧게 뒤로 내준 공을 카림이 왼발로 낮게 깔아 찼고, 공은 안양 골문 오른쪽 구석으로 빨려 들어갔다. 지난 6월 강원에 합류한 카림은 이날 K리그 데뷔전에서 데뷔골까지 터뜨렸다.

안양은 전반 23분 프리킥 상황에서 김운이 강원 골키퍼 박청효와 공중볼을 다툰 뒤 골망을 흔들었다. 하지만 반칙이 선언돼 득점으로 인정받지 못했다.

전반을 0-1로 마친 안양은 후반 시작과 함께 채현우, 김정현, 김동진을 빼고 최건주, 크네제비치, 김재현을 투입하며 변화를 줬다.

하지만 추가골도 강원의 몫이었다. 후반 10분 제시가 왼쪽 측면에서 연결한 공을 받은 모재현이 페널티지역 안쪽에서 크로스를 올렸다. 김건희가 수비수 사이에서 뛰어올라 헤더로 마무리하며 2-0을 만들었다. 김건희의 올 시즌 리그 첫 골이었다.

4분 뒤에는 안양 수비진의 실수를 놓치지 않았다. 모재현이 상대 수비 사이에서 공을 빼앗은 뒤 골키퍼와 일대일로 맞섰고, 오른발 슈팅으로 골망을 흔들었다. 앞서 김건희의 골을 도왔던 모재현은 1골 1도움으로 승리를 이끌었다.

안양은 후반 17분 아일톤이 페널티지역 안에서 서민우의 태클에 걸려 넘어졌지만 비디오판독(VAR) 온필드리뷰 결과 앞선 상황에서 오프사이드가 확인돼 페널티킥은 선언되지 않았다. 강원 골키퍼 박청효는 끝까지 안양의 공격을 막아내며 시즌 12번째 무실점 경기를 완성했다.

[서울=뉴스핌] FC안양 유병훈 감독이 29일 부천종합운동장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 26라운드 부천과의 원정경기를 마친 후 공식 기자회견에 불참했다. [사진=한국프로축구연맹] 

한편, 유 감독은 지난달 29일 열린 부천과의 K리그1 26라운드 원정경기에서 1-1로 비긴 뒤 벌금을 감수하면서 기자회견에 불참했다. 당시 경기력이 기자회견 불참 이유로 점쳐졌으나, 이후 유 감독이 사퇴할 것이라는 소식이 전해졌다.

지난달 22일 FC서울과의 홈경기에서 0-7로 대패한 책임을 두고 이우형 단장이 사임하자, 그와 사제지간인 유 감독도 사직서를 제출하려고 했다. 

하지만 지난달 31일 유 감독은 구단주인 최대호 안양시장과 이 단장, 그리고 안양 서포터스가 함께한 자리 이후 계속 팀을 이끌기로 했다. 이 단장도 구단과 동행을 이어간다. 다만 유 감독의 사퇴 철회 이후 열린 첫 경기에서 0-3으로 패하며 분위기 반전에 실패했다. 

[서울=뉴스핌] 김천 상무와 광주FC 선수단이 6일 경북 김천종합운동장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 27라운드 경기 이후 상호 인사를 나누고 있다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.09.06 football1229@newspim.com

같은 시간 경북 김천종합운동장에서 열린 김천 상무와 광주FC의 경기는 2-2 무승부로 끝났다. 김천은 전반 26분 김이석의 선제골과 후반 9분 고재현의 추가골로 2-0까지 앞섰지만 광주가 후반 21분 아이데일, 후반 33분 프리드욘슨의 연속골로 균형을 맞췄다.

김천은 최근 6경기에서 5무 1패에 그치며 승점 28(4승 16무 7패)로 11위에 머물렀다. 최하위 광주는 25경기 연속 무승(9무 16패)을 기록하며 승점 13(1승 10무 16패)이 됐다.

광주는 2라운드 인천 유나이티드와 경기 이후 25경기째(9무 16패) 한 번도 이기지 못했다. 이로써 K리그 1·2부 통합 최다 연속 경기 무승 타이기록을 작성했다. 지난 2016시즌 K리그2에서 고양 자이크로가 25경기에서 연이어 승리하지 못하고 8무 17패를 기록한 바 있다.

football1229@newspim.com

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한동훈, 김승원 녹취 추가 공개 [서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 한동훈 무소속 의원은 6일 신약 임상시험 승인 청탁 의혹 관련 김승원 법무부 장관 후보자와 브로커 간 통화 녹취를 추가 공개하며 지명 철회 압박을 이어갔다. ◆한동훈, '신약임상 청탁 의혹' 김승원·브로커 통화 녹취 공개 한 의원은 이날 페이스북을 통해 "김 후보자 측과 브로커는 마치 청탁 문자 두 건이 전부인 것처럼 언론에 말하고 있는데 이는 거짓말"이라며 녹취록을 공개했다. 녹취록에 따르면, 지난 2021년 10월 12일 1차 통화에서 김 후보자는 브로커에게 "그럼 직접 챙겨보라고 내가 얘기 한번 해볼게. 무슨 처 어디야. 어디, 과가 혹시. 아, 뭐 식약처장 알 테니까"라며 "그럼 그렇게 3상 허가를 빨리 내서 어쨌건 결과를 봐야 될 거 아니냐. 그런 식으로 직접 처장님이 챙겨봐 달라고, 보고해달라고 할게"라고 했다. 2차 통화에서는 "내가 말씀을 드렸고 일단 확인해서 나에게 보고해준다고 하니까 한번 기다려보시고 처장께서는 모든 가용화 인력을 배치해서 진행을 빨리하는 거를 돕고 있다. 이렇게 원칙적인 이야기를 하네"라고 했다. 한동훈 무소속 의원. [사진 = 뉴스핌DB] 그러자 브로커 양모 씨는 "맞아요. 그래서 오늘 자료 주려고 했는데 또 다른 담당자가 오늘 주지 말라고 이게 담당자끼리 책임 회피인데 조금 이슈 사항이니까 담당자들이 연락은 오는데 과장 선에서 넘어가지를 않는다고 해요"라고 대답했다. 이에 김 후보자가 "과장 선에서 막혀 있다? 알았어"라고 말했다는 것이 한 의원의 주장이다. 한 의원은 "김 후보자가 김강립 식약처장에게 로비한 후 김강립 식약처장은 그걸 혼자 묵살한 것이 아니라 실제로 식약처 담당자에게 김승원 로비를 전달했다. 실무진까지 전달된 성공한 로비였던 것"이라며 "(이번) 로비는 김승원 한 명의 문제가 아니다"라고 주장했다. 한 의원은 전날에도 김 후보자와 양씨의 녹취록을 공개하며 '오빠 독약 로비'라고 비판했다. 녹취록에 따르면, 김 후보자는 양씨에게 "보고 싶어서 눈물이 나네"라고 했다. 양씨는 김 후보자를 '오빠'라고 칭하며 "지금 바로 출발할 테니까 주소 주세요"라고 했다. 김 후보자와 양씨, 당시 서울서부지법 영장전담 판사였던 정모 판사가 함께 찍은 사진을 근거로 유착관계 의혹도 제기했다.  앞서 김 후보자는 브로커 양씨로부터 제약업체 제넨셀의 코로나19 치료제 임상시험 승인 관련 청탁을 받고 이를 당시 식약처장에게 전달했다는 의혹으로 수사를 받았다. 그러나 검찰은 직접적인 금품 수수가 없고 청탁의 위법성을 단정하기 어렵다며 2024년 12월 김 후보자에 대해 기소유예 처분을 내렸다. 김승원 법무부 장관 후보자 [사진=뉴스핌DB]   ◆김승원 측 "청탁 아닌 고충 민원 전달…정치공세 중단하라" 김 후보자 측은 "청탁이 아닌 공익적 고충 민원을 단순 전달한 것"이라며 "국민의 고충 민원 처리를 위한 민원 전달은 국회의원 청탁금지법에서도 명시적으로 허용하고 있다"고 해명했다. 구체적으로 "코로나 팬데믹 당시 국내 중소기업의 임상시험 절차가 부당하게 지연되지 않도록 살펴봐 달라고 요청한 것"이라면서 "치료제 허가나 우선 심사, 기준 완화 또는 절차 생략을 요구하지 않았다"고 설명했다. 아울러 "기소유예 처분은 검사의 불기소 처분"이라면서 "법원의 심리를 거친 유죄 판결이나 확정된 범죄 사실이 아니다"라고도 했다. 이날 한 의원이 공개한 녹취록에 대해서도 "녹취의 앞뒤를 잘라 김 후보자의 민원 확인을 승인 압력으로 둔갑시키고 있다"며 "녹취 어디에도 조건 없는 승인이나 기준 완화, 절차 생략을 요구한 내용은 없다. 전체 맥락을 삭제해 공익 민원을 불법 로비로 왜곡하는 정치공세를 중단하기 바란다"고 했다. ◆민주 "한동훈, 캐비닛 장사…녹취 입수 경위 밝혀야" 한 의원의 잇단 녹취 공개에 더불어민주당은 한 의원이 '캐비닛 장사'를 하고 있다고 비판하며 녹취의 입수 경위를 밝히며 역공에 나섰다. 조계원 민주당 대변인은 "사적 통화 녹취는 당사자 아니면 수사기관 등 제한된 경로를 통해야만 나올 수 있다"며 "입수·유출 경위에 위법성이 있다면 명백한 범죄에 해당할 수 있다"며 녹취와 수사자료 입수 경위를 소상하게 밝히라고 했다. 또 "사건을 캐비닛에 모아두고 시점을 골라 꺼내 써먹는 방식은 정치검찰의 오래된 관행"이라며 "한동훈 검사식 캐비닛 표적 수사가 한동훈 의원의 캐비닛 정치로 재현되고 있다"고 비판했다. jeongwon1026@newspim.com 2026-09-06 14:29
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최예림, 239번째 도전서 첫 우승 [서울=뉴스핌] 이웅희 기자=번번이 우승 문턱에서 발길을 돌렸던 최예림(27)이 마침내 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 정상에 올랐다. 정규투어 데뷔 후 239번째 출전 대회에서 거둔 첫 우승이다. [서울=뉴스핌] 이웅희 기자=최예림이 OK저축은행 읏맨 오픈 우승 트로피에 입을 맞추고 있다. [사진=KLPGA] 2026.09.06 iaspire@newspim.com 최예림은 6일 경기도 포천 아도니스 컨트리클럽(파72)에서 열린 KLPGA 투어 OK저축은행 읏맨 오픈 최종 3라운드에서 버디 3개와 보기 2개로 1언더파 71타를 쳤다. 최종합계 10언더파 206타를 기록한 최예림은 거센 추격전을 펼친 임희정(9언더파 207타)을 1타 차로 제치고 우승 트로피를 품에 안았다. 우승 상금은 1억8000만원이다. 2018년 KLPGA 정규투어에 입성한 최예림은 그동안 꾸준히 상위권에 이름을 올리면서도 유독 우승과는 인연을 맺지 못했다. 이번 대회 전까지 준우승만 9차례. 연장 승부에서도 세 번 모두 패하며 아쉬움을 삼켰다. 올해 역시 맥콜·모나 용평 오픈에서 김민솔과 연장전을 벌인 끝에 2위에 머물렀다. 하지만 최근 출전한 3개 대회에서 공동 3위, 공동 6위, 공동 3위로 흐름을 끌어올렸고, 이번에는 마지막까지 선두를 지키며 오랜 기다림에 마침표를 찍었다. 이날 3타 차 단독 선두로 최종 라운드에 나선 최예림의 출발은 좋았다. 1번홀(파4)에서 약 4m 버디 퍼트를 성공시킨 데 이어 5번홀(파5)과 9번홀(파5)에서도 한 타씩 줄이며 전반을 안정적으로 풀어갔다. 좀처럼 추격을 허용하지 않는 듯했다. 승부가 요동친 것은 후반이었다. 임희정과 김민솔이 타수를 줄이며 압박해오는 가운데 최예림은 14번홀(파4)에서 보기를 범했다. 이어 16번홀(파4)에서도 한 타를 잃으면서 임희정과의 격차는 어느새 1타까지 좁혀졌다. 수차례 우승 직전에서 고개를 숙였던 기억이 떠오를 만한 상황이었다. 그러나 이날 최예림은 달랐다. 17번홀(파3)에서는 티샷이 그린을 살짝 벗어났지만 파를 지켜냈고, 마지막 18번홀(파4)에서도 티샷이 러프로 향하는 위기를 맞았다. 최예림은 흔들리지 않고 세 번째 샷을 그린에 올린 뒤 침착하게 파 퍼트를 마무리했다. 마지막 퍼트가 홀에 떨어지는 순간 최예림은 두 팔을 번쩍 들어 올렸다. 그린 주변에서 기다리던 동료 선수들은 달려와 물을 뿌리며 생애 첫 우승을 축하했다. [서울=뉴스핌] 이웅희 기자=최예림이 OK저축은행 읏맨 오픈 우승 후 양손을 들어 올리며 기뻐하고 있다. [사진=KLPGA] 2026.09.06 iaspire@newspim.com 경기 뒤 최예림은 ""어제 경기 후 자기 최면을 걸어야겠다고 생각했다. 오늘은 일부러 스코어도 거의 보지 않았다"며 "정말 우승을 했다는 게 아직 얼떨떨하고 기쁘다"고 소감을 밝혔다. 최예림은 "연장전에서도 계속 졌지만, 거꾸로 생각하면 내가 계속 우승 경쟁을 할 수 있는 선수라는 의미라고 생각했다"며 "그 과정에서 '나도 충분히 우승할 자격이 있다'는 자신감이 생겼다"고 돌아봤다. 눈물 대신 웃음이 먼저 나왔다. 최예림은 "원래 눈물이 많은 편이라 우승하면 많이 울 줄 알았는데 막상 끝나고 나니 너무 좋다는 생각뿐이었다"며 "준우승을 하고 집에 돌아가면 잠을 못 잔 적도 많았다. 이제는 두 다리 뻗고 푹 잘 수 있을 것 같다"고 웃었다. 한편 임희정은 이날 6타를 줄이며 맹추격했지만 최종합계 9언더파 207타로 2위에 자리했다. 시즌 4승에 도전했던 신인 김민솔은 8언더파 208타로 단독 3위를 기록했다. 이예원과 박보겸이 나란히 6언더파 210타로 공동 4위에 올랐고, 최근 2주 연속 우승을 노렸던 신다인은 5언더파 211타로 성유진과 공동 6위를 차지했다. 미국여자프로골프(LPGA) 투어에서 활약하다 이번 대회에 출전한 이동은은 공동 12위, 김아림은 공동 14위로 대회를 마쳤다. iaspire@newspim.com 2026-09-06 20:49

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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