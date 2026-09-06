[프로축구] 강원, '유병훈 감독 사퇴설' 안양 3-0 완파...광주 25경기 연속 무승 기록 타이

[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임 대표팀 차출로 수비진에 공백이 생긴 강원FC가 FC안양을 완파하고 10년 만에 맞대결 승리를 거뒀다.

정경호 감독이 이끄는 강원은 6일 경기 안양종합운동장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 27라운드 원정경기에서 카림, 김건희, 모재현의 연속골을 앞세워 안양을 3-0으로 꺾었다.

[서울=뉴스핌] 강원 수비수 카림(왼쪽 첫 번째)이 6일 경기 안양종합운동장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 27라운드 원정경기에서 득점 직후 골 세리머니를 하고 있다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.09.06 football1229@newspim.com

최근 3경기에서 2무 1패에 그쳤던 강원은 4경기 만에 승리를 거두며 10승 10무 6패(승점 40)를 기록, 4위로 올라섰다. 반면 최근 유병훈 감독의 사퇴 의사 표명과 철회 과정으로 어수선했던 안양은 승점 34(8승 10무 9패)에 머물며 8위에 자리했다.

강원이 K리그1에서 안양을 꺾은 것은 이번이 처음이다. 지난해 안양의 1부 승격 이후 다섯 차례 맞대결에서는 2무 3패에 그쳤다. K리그2 시절까지 범위를 넓히면 2016년 9월 28일 홈에서 안양을 3-0으로 꺾은 이후 약 10년 만의 승리다.

강원은 이날 정상 전력과 거리가 멀었다. 수비수 이기혁과 신민하, 미드필더 이승원이 2026 아이치·나고야 아시안게임 대표팀에 차출됐다. 송준석의 입대와 홍철의 퇴장 징계, 강투지의 부상까지 겹친 수비진에서는 카림, 서민우, 박호영으로 스리백을 구성했다. 급조된 수비진에서 선발 기회를 얻은 카림이 오히려 선제골의 주인공이 됐다.

전반 20분 강원이 상대 진영 중앙에서 프리킥을 얻었다. 김동현이 짧게 뒤로 내준 공을 카림이 왼발로 낮게 깔아 찼고, 공은 안양 골문 오른쪽 구석으로 빨려 들어갔다. 지난 6월 강원에 합류한 카림은 이날 K리그 데뷔전에서 데뷔골까지 터뜨렸다.

안양은 전반 23분 프리킥 상황에서 김운이 강원 골키퍼 박청효와 공중볼을 다툰 뒤 골망을 흔들었다. 하지만 반칙이 선언돼 득점으로 인정받지 못했다.

전반을 0-1로 마친 안양은 후반 시작과 함께 채현우, 김정현, 김동진을 빼고 최건주, 크네제비치, 김재현을 투입하며 변화를 줬다.

하지만 추가골도 강원의 몫이었다. 후반 10분 제시가 왼쪽 측면에서 연결한 공을 받은 모재현이 페널티지역 안쪽에서 크로스를 올렸다. 김건희가 수비수 사이에서 뛰어올라 헤더로 마무리하며 2-0을 만들었다. 김건희의 올 시즌 리그 첫 골이었다.

4분 뒤에는 안양 수비진의 실수를 놓치지 않았다. 모재현이 상대 수비 사이에서 공을 빼앗은 뒤 골키퍼와 일대일로 맞섰고, 오른발 슈팅으로 골망을 흔들었다. 앞서 김건희의 골을 도왔던 모재현은 1골 1도움으로 승리를 이끌었다.

안양은 후반 17분 아일톤이 페널티지역 안에서 서민우의 태클에 걸려 넘어졌지만 비디오판독(VAR) 온필드리뷰 결과 앞선 상황에서 오프사이드가 확인돼 페널티킥은 선언되지 않았다. 강원 골키퍼 박청효는 끝까지 안양의 공격을 막아내며 시즌 12번째 무실점 경기를 완성했다.

[서울=뉴스핌] FC안양 유병훈 감독이 29일 부천종합운동장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 26라운드 부천과의 원정경기를 마친 후 공식 기자회견에 불참했다. [사진=한국프로축구연맹]

한편, 유 감독은 지난달 29일 열린 부천과의 K리그1 26라운드 원정경기에서 1-1로 비긴 뒤 벌금을 감수하면서 기자회견에 불참했다. 당시 경기력이 기자회견 불참 이유로 점쳐졌으나, 이후 유 감독이 사퇴할 것이라는 소식이 전해졌다.

지난달 22일 FC서울과의 홈경기에서 0-7로 대패한 책임을 두고 이우형 단장이 사임하자, 그와 사제지간인 유 감독도 사직서를 제출하려고 했다.

하지만 지난달 31일 유 감독은 구단주인 최대호 안양시장과 이 단장, 그리고 안양 서포터스가 함께한 자리 이후 계속 팀을 이끌기로 했다. 이 단장도 구단과 동행을 이어간다. 다만 유 감독의 사퇴 철회 이후 열린 첫 경기에서 0-3으로 패하며 분위기 반전에 실패했다.

[서울=뉴스핌] 김천 상무와 광주FC 선수단이 6일 경북 김천종합운동장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 27라운드 경기 이후 상호 인사를 나누고 있다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.09.06 football1229@newspim.com

같은 시간 경북 김천종합운동장에서 열린 김천 상무와 광주FC의 경기는 2-2 무승부로 끝났다. 김천은 전반 26분 김이석의 선제골과 후반 9분 고재현의 추가골로 2-0까지 앞섰지만 광주가 후반 21분 아이데일, 후반 33분 프리드욘슨의 연속골로 균형을 맞췄다.

김천은 최근 6경기에서 5무 1패에 그치며 승점 28(4승 16무 7패)로 11위에 머물렀다. 최하위 광주는 25경기 연속 무승(9무 16패)을 기록하며 승점 13(1승 10무 16패)이 됐다.

광주는 2라운드 인천 유나이티드와 경기 이후 25경기째(9무 16패) 한 번도 이기지 못했다. 이로써 K리그 1·2부 통합 최다 연속 경기 무승 타이기록을 작성했다. 지난 2016시즌 K리그2에서 고양 자이크로가 25경기에서 연이어 승리하지 못하고 8무 17패를 기록한 바 있다.

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