[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 10월 23일

AI 핵심 요약beta
- 23일 뉴스핌은 경제·정책·산업·금융 등 주요 기사를 엄선해 배달했다
- 오세훈 2심 무죄와 김혜란 발언 등 정치권 소식을 전했다
- SK하이닉스 IPO 중단과 국민연금·남북 군사회담 소식을 다뤘다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
23일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲오세훈, '정치자금법' 2심 무죄...法 "명태균 진술 신빙성 없어" ▲[정국진단] 김혜란 "김지용 배석은 하명수사 예고편…중수청장 단호히 불참해야" ▲"빅테크 자금 끌어오나"...IPO 검토 중단 SK하이닉스, 새 셈법은 ▲[아! 코스피] ③ 국민연금 리밸런싱 원칙은 어디로…누가, 왜 바꿨나 ▲국방부, 北에 군사회담 공식 제안… "MDL 위치 확인·군 통신선 복원 협의" 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.