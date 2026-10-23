"가짜뉴스 잡는다"… 질병청, 감염병 정보 팩트체크 협의체 '가동'

AI 핵심 요약beta
- 질병관리청과 대한예방의학회는 23일 감염병 정보 팩트체크 협약을 체결했다
- 독립 전문가 패널이 감염병 정보의 과학적 근거를 검증한다
- 양 기관은 연말까지 협의체 운영 방식과 협력 내용을 마련한다
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질병청과 판정 주체 분리해 독립
"균형 잡힌 시각에서 정보 판단"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 독립적인 의과학 전문가 패널이 감염병 정보의 과학적 근거를 직접 검증해 국민에게 투명하게 공개하는 전담 팩트체크 시스템이 본격 가동된다.
질병관리청과 대한예방의학회는 23일 신뢰할 수 있는 감염병 정보 제공과 국민의 건강 증진을 위한 '감염병 정보 팩트체크 협력을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.
이번 업무협약은 양 기관의 전문성을 바탕으로 감염병 정보 팩트체크와 국민 소통을 위한 업무 협력체계를 마련하는 것을 목적으로 마련됐다. 감염병 정보 팩트체크 협의체 구성·운영, 감염병 관련 과학적 근거와 전문지식 교류, 전문가와 언론 소통을 통한 정확한 정보 제공 등에 대한 내용을 나눴다.
질병청은 공중보건상 검토가 필요한 안건을 제안하고 관련 자료 공유와 국민 소통을 지원한다. 대한예방의학회는 관련 학회의 추천을 받아 다학제 전문가 검증 패널을 독립적으로 구성해 과학적 근거를 검증하고 결과를 학술적으로 설명하는 데 협력한다. 감염병 관련 부정확 정보에 대한 의과학 전문가의 체계적이고 신속한 사실 검증이 이뤄지고 과학적 근거에 기반한 국민 소통이 강화될 예정이다.
팩트체크 협의체는 질병청과 판정 주체를 분리해 과학적 판단의 객관성과 독립성을 확보할 예정이다. 학계의 전문적 판단을 통해 국민이 균형 잡힌 시각에서 건강 정보를 판단할 수 있도록 도울 방침이다.
협약의 구체적인 이행을 위해 연말까지 실무 협의를 통해 감염병 정보 팩트체크 협의체의 운영 방식과 세부 협력 내용을 마련할 예정이다. 필요한 경우 관계 학회·기관과의 협력 범위도 넓혀갈 계획이다.
윤석준 대한예방의학회 이사장은 "과학적 판단은 독립적이어야 하고, 근거와 그 한계까지 투명하게 밝혀야 신뢰를 얻을 수 있다"며 "관련 학회와 함께 다양한 분야 전문가가 균형 있게 검증하도록 하겠다"고 말했다.
임승관 질병청장은 "감염병 위기 상황에서 국민이 신뢰할 수 있는 과학적 검증에 기반한 사실 정보는 국민의 건강을 지키고 피해를 줄이는 중요한 기반"이라며 "의과학 전문가의 검증 결과를 국민이 이해하기 쉽게, 신속하게 전달하는 데 힘쓰겠다"고 강조했다.
sdk1991@newspim.com