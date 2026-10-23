고려인삼학회, 26~29일 제14회 국제인삼심포지엄

AI 핵심 요약beta
- 고려인삼학회는 23일 제주서 국제인삼심포지엄 개최를 밝혔다
- 14개국 전문가 800여명이 홍삼 항노화 효과를 논의한다
- 노화·치매·근감소 등 건강수명 관련 최신 연구를 공유한다
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항산화부터 근감소·뇌 건강까지 홍삼 효능 집중 논의
[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = 홍삼의 항노화 효과와 건강수명 연장 가능성을 과학적으로 조명하는 국제 학술행사가 제주에서 열린다.
고려인삼학회(회장 김종훈)는 오는 26일부터 29일까지 제주 메종글래드에서 '스마트한 삶을 위한 홍삼·인삼의 역할과 효능'을 주제로 제14회 국제인삼심포지엄을 개최한다고 23일 밝혔다.
고려인삼학회가 주최하고 농림축산식품부와 한국인삼협회가 후원하는 이번 심포지엄에는 한국을 비롯해 미국, 독일, 스위스, 일본, 중국 등 14개국의 학계·산업계 전문가 800여명이 참석할 예정이다.
국제인삼심포지엄은 1974년 처음 개최된 이후 50여 년간 국내외 홍삼·인삼 연구 성과와 산업 동향을 공유해온 국제 학술행사다. 4년마다 열리는 이번 행사에서는 고령화 시대의 주요 관심사인 노화와 건강수명을 중심으로 홍삼과 인삼의 효능 및 작용 기전에 관한 최신 연구 결과가 발표된다.
기조 강연에는 대사 및 노화 분야의 세계적 석학인 스위스 로잔연방공과대학교(EPFL) 생명과학대학의 요한 오웍스(Johan Auwerx) 교수를 비롯해 이호영 서울대 교수, 강종순 성균관대 교수, 나승열 건국대 교수가 참여한다.
주요 논의 분야는 홍삼의 항노화·항산화 효과다. 홍삼과 홍삼 유래 성분이 산화스트레스 완화에 미치는 영향과 건강 관련 삶의 질, 수면의 질 개선 가능성 등이 주요 연구 주제로 다뤄진다. 노화에 따라 나타날 수 있는 근감소 등 근골격계 문제와 대사성 질환에 대한 홍삼의 개선 효과도 논의될 예정이다.
뇌 건강 분야에서는 기억력 저하와 치매 등 인지 기능 관련 문제에 대한 홍삼의 효능 연구가 소개된다. 장 건강과 에너지 대사 등 노화 기전과 건강수명에 영향을 미치는 다양한 영역에서도 연구 발표가 이어진다.
이번 심포지엄은 고령화에 따른 건강수명 확보가 중요한 사회적 과제로 떠오르는 가운데 홍삼·인삼 연구의 최신 성과를 공유하고 향후 연구 방향을 모색하는 자리가 될 전망이다. 다만 홍삼의 효능은 연구 대상과 조건에 따라 결과가 달라질 수 있는 만큼, 발표되는 연구 결과의 임상적 의미와 실제 적용 가능성을 살펴보는 것도 주요 과제가 될 것으로 보인다.
김종훈 고려인삼학회 회장은 "국제인삼심포지엄은 50년 넘게 세계 각국 전문가들이 홍삼과 인삼의 과학적 효능과 작용 기전을 검증하고 최신 연구를 공유해온 대표적인 국제 학술행사"라며 "이번 제14회 심포지엄에서는 고령화 시대의 주요 관심사인 노화와 건강수명 관련 분야를 집중적으로 다룰 예정인 만큼 많은 기대를 바란다"고 말했다.
windy@newspim.com