유한양행, 6년근 홍삼 건기식 '유한 데일리 홍삼' 출시

AI 핵심 요약beta
- 유한양행이 18일 6년근 홍삼 건강기능식품을 출시했다.
- 신제품은 하루 한 포씩 먹는 액상 스틱으로 진세노사이드 3mg을 담았다.
- 한 달분 30포로 구성됐으며 약국에서만 판매된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
30포 한 달분 구성, 약국 전용 판매
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 유한양행은 6년근 홍삼을 원료로 한 건강기능식품 '유한 데일리 홍삼'을 출시했다고 18일 밝혔다.
신제품은 하루 한 포(10mL)씩 섭취하는 액상 스틱 형태로, 1일 섭취량 기준 기능성 성분인 진세노사이드(Rg1, Rb1 및 Rg3의 합) 3mg을 함유했다.
홍삼은 식품의약품안전처로부터 면역력 증진과 피로 개선, 혈소판 응집 억제를 통한 혈액 흐름, 기억력 개선, 항산화 등에 도움을 줄 수 있는 기능성을 인정받은 고시형 원료다.
유한 데일리 홍삼은 30포(300mL)로 한 달분을 구성했다. 개별 포장된 스틱 제형을 적용해 별도 계량이나 물에 희석할 필요 없이 섭취할 수 있도록 했다.
홍삼 특유의 맛을 완화하기 위해 식물성 원료를 함께 배합했으며 우수건강기능식품제조기준(GMP)에 따라 제조했다.
유한양행 관계자는 "홍삼은 원료의 신뢰도와 꾸준히 섭취할 수 있는 편의성이 중요한 제품"이라며 "6년근 원료와 섭취 편의성을 바탕으로 일상적인 건강관리와 명절·기념일 선물 수요를 공략할 계획"이라고 말했다.
유한 데일리 홍삼은 약국에서만 판매된다.
sykim@newspim.com