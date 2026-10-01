체육공단, 암생존자 체력 증진 심포지엄 개최…일상 복귀 지원 모색

AI 핵심 요약beta
- 체육공단이 30일 암생존자 체력 증진 심포지엄을 열었다.
- 화순전남대병원서 지역 기관과 협력 모델을 논의했다.
- 체력 관리·운동 연구 성과를 공유하며 지원 확대를 다짐했다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 서울올림픽기념국민체육진흥공단(이하 체육공단)이 암생존자의 체력 증진과 일상 복귀를 지원하기 위한 심포지엄을 개최했다.
체육공단은 지난달 30일 화순전남대학교병원 미래홀에서 광주전남권역암생존자통합지지센터와 공동으로 '암생존자 체력 증진 심포지엄'을 열었다고 1일 밝혔다.
'체력, 끌어올려-일상으로의 복귀'를 주제로 열린 이번 행사에는 국민체력100 광주체력인증센터와 광주전남권역암생존자통합지지센터, 지역 보건소 등 관계 기관이 참여했다.
참석자들은 지역 기관 간 협력 모델을 바탕으로 암생존자 체력 증진 사업의 안정적인 운영과 협력 체계 확대 방안을 논의했다.
심포지엄에서는 암생존자 체력 증진 사업의 성과를 공유하고 암생존자 체력 관리 방안과 유방암 환자를 대상으로 한 운동 프로그램 개발·검증 연구 결과 등을 발표했다. 우수 사례 발표와 기관 시상도 진행됐다.
체육공단 관계자는 "이번 심포지엄을 계기로 암생존자의 조속한 일상 복귀를 돕기 위해 체력 측정부터 사후관리까지 체계적인 지원을 이어가겠다"고 밝혔다.
football1229@newspim.com