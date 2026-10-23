한미 장남 임종윤의 DXVX, 한미약품 특별감사 요구…모친 겨냥

AI 핵심 요약beta
- 디엑스앤브이엑스는 23일 한미약품에 특별감사를 요구했다
- 송영숙 회장 보수·법인카드와 앱토즈 투자를 조사 대상으로 제시했다
- 이사회에 14일 내 감사계획과 11월 30일까지 결과를 요구했다
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14일 내 감사 여부 답변…11월 말까지 결과 요구
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 한미약품그룹 창업주 고(故) 임성기 회장의 장남 임종윤 코리그룹 회장이 최대주주로 있는 디엑스앤브이엑스(DXVX)가 한미약품에 독립적인 특별감사를 요구했다.
송영숙 한미약품그룹 회장의 보수와 법인카드 사용, 미국 바이오기업 앱토즈 관련 투자 등을 조사 대상으로 제시하면서 대주주 간 경영권 갈등이 회사 자금 집행과 내부통제에 대한 공방으로 이어지는 모습이다.
디엑스앤브이엑스는 23일 한미약품 이사회와 감사위원회에 이 같은 내용을 담은 주주서한을 발송했다고 밝혔다. 회사는 한미사이언스와 한미약품 주주로서 기업가치 회복과 전체 주주의 권익 보호를 위해 주요 의혹을 검증해 달라고 요청했다.
조사 요청 대상은 ▲앱토즈 바이오사이언스 관련 투자 및 자금 지원 ▲송영숙 회장의 직위·보수·법인카드 사용 ▲회사 내부자료 유출 및 홍보비 집행 등 세 가지다.
이번 요청은 한미그룹 대주주 간 갈등이 이어지는 가운데 나왔다. 송 회장 측은 한미그룹 지주사 한미사이언스의 개인 최대주주 신동국 한양정밀 회장을 상대로 제기한 600억원 규모 위약벌 청구 소송에서 지난 1일 청구가 기각되자 항소했다. 이런 상황에서 디엑스앤브이엑스까지 송 회장 관련 지출과 주요 투자에 대한 검증을 요구하며 이사회의 대응을 촉구한 것이다.
디엑스앤브이엑스는 다른 주주의 요청에 따라 외부 전문기관을 통한 조사가 추진되고 있다는 점을 긍정적으로 평가하면서도, 공개적으로 제기된 다른 의혹에도 동일한 조사 원칙과 기준을 적용해야 한다고 주장했다.
앱토즈 관련해서는 투자·대여 당시 기업가치 평가와 지원 조건, 상환 가능성, 담보 확보 및 채권보전 조치 등을 확인해 달라고 요구했다. 이사회에 충분한 정보가 제공됐는지와 자금 지원 이후 관리가 적절했는지도 검증 대상으로 제시했다.
서한에 언급한 대여금 약 568억원과 전체 투자·자금 지원 약 700억원은 관련 보도에서 제시된 금액으로, 실제 집행액과 투자약정액, 대여금 잔액을 구분해 확인해야 한다는 입장이다. 투자 결과만으로 책임을 단정하기보다 당시 의사결정과 감독이 합리적으로 이뤄졌는지를 따져야 한다고 설명했다.
송 회장에 대해서는 직위와 보수 지급의 법적·계약적 근거, 기간별 보수와 경제적 혜택, 법인카드 지출의 업무 관련성 및 승인 절차 등을 조사해 달라고 요청했다. 최근 보수 지급이 거절됐다는 내용의 사실관계와 사유도 확인 대상으로 포함했다.
디엑스앤브이엑스는 한미약품 측이 관련 지출을 임원 복리후생과 선물, 업무상 출장비용 등으로 설명했다는 보도도 서한에 담았다. 회사 측 해명과 제기된 의혹을 증빙자료로 검증하고, 법인카드 모니터링 제도가 동일하게 적용됐는지 확인해야 한다고 밝혔다.
내부자료의 외부 제공과 홍보비 집행에 대해서는 자료 제공 권한과 승인 절차, 외부 홍보·자문 계약의 적정성을 조사해 달라고 요구했다. 회사 예산이 기업가치 제고라는 목적에 맞게 사용됐는지 확인해야 한다는 주장이다.
회사는 이해관계자로부터 독립된 외부 전문기관이 특별감사를 수행하고, 회계자료와 법인카드 사용내역, 결재문서, 계약서, 이사회·감사위원회 회의록 등 관련 자료를 보존해 달라고 요청했다.
서한 수령일로부터 14일 이내에 감사 실시 여부와 조사 범위, 수행 주체, 예상 일정을 서면으로 답변하고, 오는 11월 30일까지 조사 결과를 제시할 것도 요구했다. 기한 내 조사를 마치지 못하면 진행 경과와 미완료 사유, 향후 일정을 설명해 달라는 내용이다.
디엑스앤브이엑스는 "위법·부당한 자금 집행이나 감독 의무 소홀 등이 확인되면 사실관계와 법령상 요건에 따라 환수와 손해배상 청구, 주주대표소송 등을 검토하겠다"고 밝혔다. 다만 특정한 조사 결과를 미리 요구하는 것이 아니라 객관적인 검증과 그에 따른 시정을 요청하는 취지라고 설명했다.
sykim@newspim.com