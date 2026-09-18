디엑스앤브이엑스, 이용구 신임 대표 선임

AI 핵심 요약beta
- 디엑스앤브이엑스가 18일 이용구 사내이사를 대표로 선임했다.
- 이 대표는 중국 법인까지 맡아 사업 연계를 총괄할 예정이다.
- 회사는 감염병 예방·진단과 제조사업을 함께 키우기로 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 디엑스앤브이엑스(Dx&Vx)는 이사회를 열고 이용구 사내이사를 신임 대표이사로 선임했다고 18일 밝혔다.
이용구 신임 대표는 한미약품과 북경한미약품 경영기획실을 거쳐 코리(COREE)그룹 계열사인 북경룬메이캉 헬스케어사업부 대표와 코리그룹 부사장을 지냈다. 의약품 유통과 헬스케어 사업 등을 담당했으며 과거 디엑스앤브이엑스 대표이사로 재직하며 회사 경영을 총괄한 바 있다.
이 대표는 디엑스앤브이엑스 중국 법인 대표이사도 맡을 예정이다. 회사는 관련 등기 절차를 조속히 마무리하고 중국 자회사 사업을 총괄하도록 할 계획이다.
디엑스앤브이엑스는 제조부터 중국 현지 유통·헬스케어 사업까지 관계사 사업을 연계하는 구조도 추진한다. 이 대표는 현재 건강기능식품 제조 자회사 한국바이오팜 대표이사를 겸임하고 있다.
회사 경영진 개편과 함께 감염병 예방·진단 분야를 중심으로 사업 방향도 구체화할 방침이다. 디엑스앤브이엑스는 유전체 분석 기반 진단 기술과 백신·항바이러스 치료제 파이프라인을 보유하고 있으며 진단과 예방을 연계한 감염병 사업을 확대할 계획이다.
보건복지부의 'Disease X' 국책과제 협약도 체결했다. 회사는 핵산 안정화 플랫폼 'KRNA'의 글로벌 기술이전을 추진하고 있다.
기존 신약 파이프라인의 기술수출(라이선스아웃) 중심 사업모델과 함께 자체 제조 역량을 활용한 수익사업도 확대할 예정이다.
이용구 대표는 "의약품 유통부터 헬스케어 제조·영업까지 두루 경험해온 만큼 그 기본기를 바탕으로 한국과 중국 사업을 기반으로 디엑스앤브이엑스의 성장동력을 구축하는 데 주력하겠다"고 말했다.
디엑스앤브이엑스는 앞서 김영종 변호사를 사내이사 후보로 내정했다. 오는 10월 8일 임시주주총회를 열어 김 변호사의 사내이사 선임 안건을 처리할 예정이다. 회사는 이용구 대표가 사업 부문을, 김 후보가 법률·컴플라이언스 분야를 각각 맡는 경영 체계를 구축할 계획이다.
dconnect@newspim.com