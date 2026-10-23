李대통령 지지율 7주만에 40%대 회복…긍정 평가 1위는 '외교' [한국갤럽]

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 23일 국정 지지율 40%를 기록했다.
- 긍정 평가는 7주 만에 40%대로 회복했다.
- 민주당 지지율은 37%, 국민의힘은 28%로 집계됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
부정 평가 1위 부동산
민주당 37%, 국민의힘 28%
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 지지율이 2주 연속 올라 40%를 기록했다는 여론조사 결과가 23일 발표됐다. 이 대통령 지지율이 40%대로 회복된 것은 7주 만이다.
한국갤럽이 지난 20~22일 전국 만 18세 이상 유권자 1001명을 조사한 결과, 이 대통령의 직무 수행 긍정 평가는 전주 대비 1%포인트(p) 오른 40%였다. 지난 9월 첫째 주(40%) 이후 7주 만에 40%대를 기록했다.
부정 평가는 전주보다 2%p 내려간 50%였고, 의견 유보는 10%로 나타났다.
이 대통령의 직무 수행을 긍정적으로 평가한 이유로는 '외교'(21%)가 가장 많았다. '경제·민생'(14%)과 '소통'(7%)이 뒤를 이었다.
반면 부정 평가 이유는 '부동산 정책'(18%)이 1위로 나타났다. 부동산 문제는 지난 7월 넷째 주부터 부정 평가 이유의 1위로 꼽히고 있다. '경제·민생'(16%)과 '국방·안보·대북'(10%)이 그다음이었다.
정당 지지도는 더불어민주당 37%, 국민의힘 28%로 집계됐다. 양당 모두 전주보다 1%p씩 상승했다. didekd 지지율 격차는 9%p다. 조국혁신당은 3%, 개혁신당은 2%, 진보당은 1%였다. 지지 정당이 없는 무당층은 27%로 조사됐다.
이번 조사 방식은 무작위로 추출한 무선전화 가상번호를 이용한 전화조사원 인터뷰다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p이며 응답률은 10.6%, 접촉률은 41.3%다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.
pcjay@newspim.com