[2026 국감] 홍지선 국토장관 "내달 2차 공공기관 이전 계획 발표"

AI 핵심 요약beta
- 홍지선 국토교통부 장관이 23일 2차 지방이전 계획을 발표하겠다고 했다
- 정부가 11월 중 이전 대상과 지역을 정리해 공개할 예정이다
- 정동만 의원은 지역 산업에 따른 전략적 기관 배치를 주문했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 홍지선 국토교통부 장관이 검토중인 2차 공공기관 지방 이전 계획을 다음달 중 정리해 발표하겠다고 강조했다.
23일 국회에서 열린 국토교통위원회 종합국정감사에서 정동만 국민의힘 의원이 2차 공공기관 지방 이전 대상과 지역이 확정됐는지 묻자 홍 장관은 "아직 11월 중으로 저희가 정리를 해서 발표할 예정"이라며 이같이 답했다.
정 의원은 "이번 2차 이전은 1차 이전 결과를 바탕으로 단순 분산이 아닌 전략적 집중 배치가 필요하다"며 지역별 산업 특성을 고려한 공공기관 이전을 주문했다.
특히 해양수산부의 부산 이전을 거론하며 관련 공공기관도 부산으로 이전해야 한다고 주장했다. 정 의원은 "해수부가 부산으로 갔는데 관련 공공기관을 다른 곳에 두는 게 대통령의 해수부 이전 취지냐"고 물었다.
이에 홍 장관은 "아직 결정이 안 됐기 때문에 이 자리에서 말씀드리기가 적절하지 않다"고 답했다.
min72@newspim.com