[2026 국감] 홍지선 국토장관 "서초 법조타운 활용 주택공급 적극 추진"

AI 핵심 요약beta
- 홍지선 장관이 23일 공공청사·부지 활용 주택공급을 적극 추진했다
- 홍 장관은 서초동 법조타운 공공임대주택 공급을 검토하겠다고 답했다
- 정부는 모듈러 주택 공법을 신속히 도입하고 관련 입법을 검토했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 홍지선 국토교통부 장관이 공공청사와 공공부지를 활용한 주택공급을 최대한 적극적으로 추진하겠다고 강조했다. 모듈러 주택 공법도 신속하게 도입하겠다는 입장을 재확인했다.
23일 국회에서 열린 국토교통위원회 국정감사에서 황운하 조국혁신당 의원이 서초동 법조타운을 활용해 청년·신혼부부 공공임대주택을 공급하는 방안을 적극 검토할 것을 주문하자 홍 장관은 "최대한 적극적으로 진행하도록 하겠다"며 이같이 답했다.
황 의원은 서초동 법조타운 약 7만8000평을 활용할 경우 청년·신혼부부 대상 공공임대주택 약 1만가구를 공급할 수 있다며 모듈러 공법 적용을 제안했다.
황 의원은 "서초동 법조타운에 모듈러 공법을 적용해서 청년·신혼부부 공공임대주택을 공급하는 방안을 적극적으로 검토해보자고 제안한 바 있다"며 "청년·신혼부부를 위한 공공임대를 모듈러 공법으로 신속하게 1만가구 정도 공급하는 대책을 세워야 한다"고 말했다.
이어 현재 국회에 모듈러 주택 관련 특별법이 계류돼 있다는 점을 언급하며 정부 차원의 입법 준비 여부를 물었다.
홍 장관은 "검토하고 있다"며 "모듈러 공법 자체를 신속하게 도입하려고 한다"고 답했다.
황 의원은 다시 서초동 법조타운 활용 여부를 묻고 "노후 공공청사 복합개발법을 활용해서 정부가 나서라는 얘기"라며 "강남 한복판에 이전 가능한 7만8000평이나 되는 국유지가 확보될 수 있다"고 강조했다.
min72@newspim.com