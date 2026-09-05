창원시 '제25회 마산어시장축제' 개막…전어 시식·공연 등 풍성

AI 핵심 요약beta
- 창원시가 4일 마산어시장축제 개막식을 열었다.
- 제25회 축제는 6일까지 사흘간 진행된다.
- 전어 시식회·공연 등으로 지역 활력을 노렸다.
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = "전어 먹으러 마산어시장축제로 놀러 오세요"
5일 창원시에 따르면 전날 오후 7시 마산합포구 해안대로 323 기업은행 옆 특설무대에서 '제25회 마산어시장축제' 개막식을 열고 6일까지 사흘간의 일정에 들어갔다.
축제는 마산어시장상인회와 마산어시장축제위원회가 주최·주관하고 경남도와 창원시가 후원한다.
이날 개막식은 퓨전국악 공연을 시작으로 표창 수여, 개식사, 환영사, 축사 등의 순으로 진행됐으며, 개막식 이후에는 무명전설 가왕 성 리의 축하공연으로 축제의 흥을 더했다.
마산어시장축제는 2000년 '마산어시장 전어축제'로 첫발을 내디딘 이후 시민과 관광객의 꾸준한 사랑 속에 성장해 올해로 스물다섯 번째를 맞았다. 올해 축제도 마산어시장의 싱싱한 수산물과 넉넉한 인심을 널리 알리고 방문객 유입과 수산물 소비 촉진을 통해 전통시장과 지역경제에 활력을 더하고자 마련됐다.
축제 둘째 날인 5일에는 전어 무료 시식회와 가요콘서트, 건어물 즉석경매, 어시장 가요제 본선, 청소년 댄스공연, 초청가수 이수연·삼총사 공연 등이 진행된다.
마지막 날인 6일에는 수산물 요리경연대회와 어시장 가요제 결선·시상, 7080 그룹사운드 공연, 관람객 경품추첨 등이 마련돼 축제의 대미를 장식할 예정이다.
시는 개막식과 초청가수 공연에 많은 관람객이 집중될 것에 대비해 경찰·소방 등 관계기관과 행사장 시설에 대한 합동점검을 실시하고 창원시 직원을 포함한 안전관리 인력을 무대·객석 주변과 주요 진·출입로, 주차구역 등에 추가 배치하는 등 안전관리 대책을 강화했다.
축제기간 행사장 주변의 교통 혼잡이 예상되는 만큼 방문객에게 가급적 대중교통을 이용하고 현장 안전관리요원의 안내에 적극 협조해 줄 것을 당부했다.
강기윤 창원시장은 "2000년 전어축제로 첫발을 내디딘 마산어시장축제가 올해로 스물다섯 번째를 맞아 시민과 관광객 여러분과 함께하게 돼 매우 뜻깊다"며 "남은 축제기간에도 마산어시장의 싱싱한 수산물과 다채로운 공연을 마음껏 즐기시길 바란다"고 말했다.
news2349@newspim.com