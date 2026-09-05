부산 영도구, 김영춘 전 장관 초청 특강…해양수도 부산과 영도 미래

AI 핵심 요약beta
- 부산 영도구가 18일 김영춘 교수를 초청해 특강을 연다.
- 김 교수는 해양산업 재편 속 영도의 미래전략을 짚는다.
- 영도구는 주민과 지역의 지속 성장 방안을 모색한다.
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[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 부산 영도구가 해양산업 재편에 따른 지역 현안을 점검하고 대응 전략을 수립하기 위해 전문가와 주민이 함께하는 자리를 마련했다.
영도구는 오는 18일 오후 3시 구청 대강당에서 김영춘 부경대학교 석좌교수를 초청해 '해양수도 부산과 영도의 미래'를 주제로 '제437회 영도 아카데미'를 개최한다고 5일 밝혔다.
이번 강연자로 나서는 김영춘 부경대 석좌교수는 제20대 해양수산부 장관을 역임한 해양·수산 분야 전문가로 부산의 해양산업 육성과 지역 균형 발전에 대한 폭넓은 정책 식견과 풍부한 현장 경험을 갖추고 있다.
김 교수는 이번 강연에서 글로벌 해양수도를 지향하는 부산의 도시적 변화와 패러다임을 짚어보고 영도가 지닌 고유한 지리적·산업적 특성을 토대로 한 미래 도약 가능성과 새로운 해양산업 전환에 따른 지역사회의 구체적인 대응 방향을 주민 눈높이에 맞춰 알기 쉽게 풀어낼 예정이다.
영도구는 이번 특강을 통해 주민들이 부산의 해양 정책 속에서 영도의 가치와 미래 비전을 새롭게 인식하고 지역의 지속 가능한 성장 방향을 함께 모색해보는 뜻깊은 계기가 될 것으로 기대하고 있다.
아카데미 수강 신청은 오는 7일부터 영도구 평생학습관 홈페이지를 통해 진행되며 관내 주민 등 선착순 350명을 대상으로 접수를 마감한다.
수강 방법과 세부 내용은 영도구 평생교육과로 문의하거나 영도구 홈페이지와 평생학습관 홈페이지에서 확인할 수 있다.
news2349@newspim.com