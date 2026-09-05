'3점포 14개 폭발' 여자농구, 세계 8위 나이지리아 99-81 대파

AI 핵심 요약beta
- 한국 여자농구 대표팀이 4일 나이지리아를 99-81로 꺾었다
- 박지현이 27점, 강이슬이 20점을 올려 승리를 이끌었다
- 한국은 16년 만의 8강 진출을 향해 프랑스전을 준비했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
16년만의 8강 청신호...6일 세계 2위 프랑스와 2차전
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 여자 농구 대표팀이 17회 연속 본선 진출을 달성한 월드컵 첫 경기에서 아프리카의 강호 나이지리아를 대파하며 16년 만의 8강 진출을 향해 힘차게 출발했다.
박수호 감독이 이끄는 한국(FIBA 랭킹 15위)은 4일(한국시간) 독일 베를린 아레나에서 열린 2026 국제농구연맹(FIBA) 여자농구 월드컵 조별리그 B조 1차전에서 나이지리아(8위)를 99-81로 꺾었다. 한 수 위로 평가받던 난적을 상대로 18점 차 완승을 거두는 저력을 과시했다.
간판 센터 박지수(청주 KB)가 발목 수술 후 재활로 합류하지 못했으나 외곽포와 거침없는 압박 수비로 공백을 완전히 지웠다. 한국은 1쿼터에만 강이슬(아산 우리은행)과 최이샘(부산 BNK), 박지현(LA 스파크스)이 3점 슛 6개를 합작하며 26-22로 기선을 제압했다. 2쿼터 들어 나이지리아의 높이에 고전하며 역전을 허용했으나 이해란(용인 삼성생명)의 저돌적인 골 밑 돌파로 다시 주도권을 되찾아 전반을 48-45로 마쳤다.
68-62로 앞선 채 마지막 4쿼터에 들어선 한국은 이해란의 연속 5득점과 최이샘의 외곽포가 연달아 터지며 승기를 잡았다. 수비에서는 빠른 발과 협력 수비로 나이지리아의 턴오버를 23개나 유도했고, 스틸 16개를 기록하며 상대의 추격 의지를 꺾었다.
미국여자프로농구(WNBA)에서 활약 중인 박지현이 27점 6리바운드 2어시스트 6스틸로 공수 양면에서 경기를 지배했다. 슈터 강이슬도 3점 슛 6개를 포함해 20점 5리바운드 7어시스트로 화력을 지원했다. 최이샘(19점)과 이해란(17점) 역시 두 자릿수 득점으로 힘을 보탰다. 한국은 팀 3점 슛 성공률 50%(28개 시도 중 14개 성공)를 기록하며 나이지리아를 완전히 압도했다.
이번 대회는 16개국이 4개 조로 나뉘어 조별리그를 진행한다. 각 조 1위는 8강에 직행하며, 2위와 3위는 8강 진출전 단판 승부를 거쳐 토너먼트에 합류한다. 2010년 대회 이후 16년 만의 8강 진출을 노리는 한국은 오는 6일 오전 3시 45분 강호 프랑스(2위)와 조별리그 2차전을 치른 뒤, 7일 오후 9시 30분 헝가리(19위)와 3차전에서 맞붙는다.
psoq1337@newspim.com