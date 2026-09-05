평택시 '한미 한마음‧어울림 축제' 개최…한·미 문화 교류의 장 기대

AI 핵심 요약beta
- 평택시국제교류재단이 18일부터 20일까지 축제를 연다.
- 한미친선·어울림 축제를 통합해 거리축제로 키웠다.
- 주한미군 부대 개방행사 연계로 신분증 지참해야 한다.
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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시국제교류재단은 오는 18일부터 20일까지 사흘간 평택시 팽성읍 안정로 일대 K-6 밀렛게이트 앞 대로에서 '한미 한마음‧어울림 축제'를 개최한다고 5일 밝혔다.
이번 축제는 기존 '한미친선 한마음축제'와 '한미 어울림 축제'를 통합해 규모와 프로그램을 확대해 운영되며 단순히 공연을 관람하는 행사에서 나아가 평택시민과 주한미군 및 가족이 직접 참여하고 교류하는 거리 축제로 열린다.
이날 축제장에는 ▲K-존 ▲US-존 ▲한미 어울림존 ▲키즈존 등 테마별 공간이 조성되며 방문객들은 한·미 양국의 문화를 체험하고 다양한 먹거리도 즐길 수 있도록 운영된다.
또한 공동 벽화 그리기, 소원트리, 어린이·가족 체험프로그램 등 다채로운 콘텐츠는 물론 무대에서는 합창, 농악, 뮤지컬, 댄스 등 공연이 이어질 예정이다.
특히 19일에는 캠프 험프리스 미군 부대가 자체 주관하는 부대 개방행사가 연계돼 진행되는 만큼 주민등록증, 운전면허증, 여권 등 유효한 신분증을 반드시 지참해야 한다.
재단 관계자는 "두 축제가 함께 열리는 만큼 시민과 주한미군 가족들이 한·미 문화를 더욱 다양하게 경험할 수 있을 것"이라며 "누구나 편안하게 머물며 즐기고 소통할 수 있는 축제가 되도록 준비하겠다"고 말했다.
축제 세부 프로그램과 일정은 포스터 내 QR코드, 평택시국제교류재단 누리집 및 공식 SNS를 통해 안내될 예정이다.
krg0404@newspim.com